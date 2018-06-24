القابضة للنقل البحرى تفاوض بنوك لتمويل مشروع 6 أكتوبر ورصيف 55

مدحت إسماعيلقال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة بدأت خلال الأيام الماضية مباحثات مع البنوك المحلية، لتوفير أجزاء من تكلفة مشروعى «ميناء 6 أكتوبر الجاف»، ورصيف 55 فى ميناء الإسكندرية، وتشارك فيهما الشركة بإجمالى 170 مليون

مدحت إسماعيل

قال محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إن الشركة بدأت خلال الأيام الماضية مباحثات مع البنوك المحلية، لتوفير أجزاء من تكلفة مشروعى «ميناء 6 أكتوبر الجاف»، ورصيف 55 فى ميناء الإسكندرية، وتشارك فيهما الشركة بإجمالى 170 مليون دولار .

وفقاً لرئيس القابضة للنقل؛ تستهدف الشركة تدبير 20 مليون دولار، لمشروع الميناء الجاف، و150 مليون دولار لمشروع رصيف ميناء الإسكندرية.

تعد القابضة للنقل من التحالفات الذى أعلنت وزارة النقل عن تأهيلهم للمنافسة على مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، وقامت الشركة خلال الفترة الماضية، بتوقيع مذكرة مع مجموعة موانئ دبى العالمية، للمنافسة على المشروع، المستهدف إقامته على مساحة 100 فدان، واستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار.

مقرر أن تأسس شركة مشتركة بين القابضة للنقل البحرى والبرى، وهيئة قناة السويس، وهيئة ميناء الإسكندرية كممثل لوزارة النقل، لإنشاء رصيف 55 بميناء الإسكندرية، بتكلفة استثمارية بين 450 إلى 550 مليون دولار.

قال يوسف، إنه يجرى خلال الأشهر المقبلة شراء 280 أتوبيس نقل سياحى لشركات نقل الركاب التابعة للقابضة هم:»الصعيد للنقل والسياحة، وغرب ووسط الدلتا، وشرق الدلتا للنقل والسياحة»، لافتاً إلى أن إجمالى أسطول سيارات تلك الشركات فى الوقت الحالى يصل إلى 320 أتوبيسًا، وبإضافة الصفقة الجديدة يرتفع إلى 600 أتوبيس.

أشار إلى أن تكلفة الصفقة الجديدة تصل إلى 600 مليون جنيه «تمويل ذاتي»، من الشركات، والشركة القابضة، لافتاً إلى أن توريد العربات على مراحل بداية من يوليو المقبل، والانتهاء من التوريد كاملاً بنهاية 2018.

الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، تستهدف خلال عام 2019/2018 تحقيق إيرادات نشاط بقيمة 12.4 مليار جنيه بنسبة نمو %14.8 وصافى ربح مستهدف 3.8 مليار جنيه، بنسبة نمو %35.7، بمقارنة بالعام الحالى.

أضاف، أن تكلفة المشروع 500 مليون دولار، والقابضة تبدأ خلال الفترة المقبلة فى تدبير التكلفة اللازمة، مشيراً إلى أن هناك شركاء فى المشروع ، ومن المؤكد أن تكون جزء من تكلفة المشروع عبر القروض البنكية المحلية.

كانت شركة بورسعيد سبق وأن تقدمت خلال الفترة الماضية، بدراسة جدوى للحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة النقل، لتخصيص رصيف لها فى شرق بورسعيد، وجددت طلبها مؤخراً للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتخصيص رصيف بمساحة 1200م.

يشار الى أن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، تستهدف تحقيق إيرادات 900 مليون جنيه، خلال «2018، 2019 مقابل 750 مليونًا فى 2017/ 2018، بنسبة نمو قدرها %20، كما تستهدف صافى ربح 500 مليون جنيه، مقابل 400 مليون جنيه، بنسبة نمو %25 ، ومقرر أن تنفذ خططًا استثمارية بمبلغ 189.5 مليون جنيه.لشراء 6 أوناش ساحة عملاق RTG وتطوير رصيف الحاويات.