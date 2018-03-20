القابضة للنقل البحرى تتخارج جزئيًا من بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات

مصطفى طلعتتخطط الشركة القابضة للنقل البحرى لبيع جزء من حصصها بشركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات عبر الطرح فى البورصة وتعقد اجتماعًا خلال أيام مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث توقيت التنفيذ، فيما تسعى الإسكندرية للزيوت المعدنية “اموك” لزيادة رأسمالها عبر الطرح، بغرض توفير جزء من الت

مصطفى طلعت

تخطط الشركة القابضة للنقل البحرى لبيع جزء من حصصها بشركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات عبر الطرح فى البورصة وتعقد اجتماعًا خلال أيام مع وزير قطاع الأعمال العام لبحث توقيت التنفيذ، فيما تسعى الإسكندرية للزيوت المعدنية “اموك” لزيادة رأسمالها عبر الطرح، بغرض توفير جزء من التمويلات اللازمة لمشروعها الجديد لتكرير المازوت.

يذكر أن «أموك» وشركات الإسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات – تابعة للقابضة للنقل البحري- ضمن قائمة من 23 شركة أعلنتها الحكومة أمس الأول مزمع طرحها فى البورصة.

وأكد محمد يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، أنه من المقرر أن يلتقى وزير قطاع الأعمال خالد بدوى خلال أيام للوقوف على الجدول الزمنى لطرح الشركات التابعة للقابضة بالبورصة.

وأوضح أن طرح «بورسعيد ودمياط» لتداول الحاويات سيتم عبر بيع جزء من حصة “القابضة” فى البورصة، ولن يكون من خلال زيادة رأس المال، مؤكداً أن الحصيلة ستستخدم فى توسعات كلتا الشركتين وتنشيط التداولات.

ولفت إلى أن ملكية الشركة القابضة فى «الإسكندرية لتداول الحاويات» تبلغ حوالى %40، وفى دمياط للحاويات نحو 25% وبورسعيد لتداول الحاويات %38.

وأشار يوسف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن “الإسكندرية للحاويات” تقوم حالياً بإجراء عملية زيادة رأسمال للتوافق مع قواعد القيد والوصول بالأسهم حرة التداول إلى %5، علماً بأن النسبة الحالية %4.2، مؤكداً أنه سيتم إجراء زيادة جديدة لرأس المال وفقًا لبرنامج الطروحات المعلن.

وبحسب الموقع الإلكترونى للشركة القابضة، تساهم فى رؤوس أموال 28 كيانا متخصصا فى مجالات النقل البحرى والبرى والخدمات المرتبطة وتتفاوت حصصها بين شركة وأخرى ما بين 5 إلى %100.

فى سياق متصل، أشارت مصادر قريبة من شركة “أموك”، إلى أنه من المقرر الانتهاء من الدراسات الاقتصادية لمشروع تكرير المازوت بشهر مايو المقبل، على أن يتم عرضه على وزير البترول لتحديد سبل التمويل المتاحة والتى تتضمن زيادة رأس المال عبر البورصة، فضلا عن الاقتراض البنكى، كاشفة أن إجمالى استثمارات المشروع يبلغ 500 مليون جنيه.

يشار إلى أن 5 شركات عالمية تحمل الجنسيات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية تتولى الدراسات الفنية الأولية لمشروع التكرير والذى يستهدف تحويل المازوت الخام إلى منتج خفيف الاستهلاك عالى القيمة.

ويتوزع هيكل ملكية «أموك» بين «الأهلى كابيتال» القابضة للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى المصرى بواقع %25.3، و%20 للإسكندرية للبترول و%8.7 لشركة مصر للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، ومصر للبترول %3.5، ومساهمين آخرين.