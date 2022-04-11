قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التكلفة الاستثمارية لمشروعات التعاون الدولي التي تنفذها الشركة القابضة تقدر بحوالى 31 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في 111 قرية من خلال مشروعات صرف صحي القرى، و12 مشروعا للصرف الصحي، وتشمل محطات معالجة، وإعادة تأهيل وتوسعات شبكات وروافع، و12 مشروعا لمياه الشرب من خلال إنشاء ورفع كفاءة توسعات محطات مياه وروافع.

وأوضح أن الشركات التابعة حققت نسب التحصيل المستهدفة خلال العام المالي 2020/2021 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة، وكذلك تحمل الشركات بالتكاليف الخاصة بتعقيم المقرات الإدارية وتطهير المنشآت الحكومية فى إطار دورها المجتمعي.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي إلى أهمية المخطط العام الذي أعدته الشركة القابضة، والذي يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS والأطالس المختلفة، وإعداد البنية المعلوماتية لحياه كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.

وناقش وزير الاسكان والمرافق، تقرير تقييم الأداء وملاحظات مراقبي الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021، والتى بلغت نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رفع، مضيفا أنه يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

وقال رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: تقدر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/يوم من اجمالى المياه المحلاه المنتجة، وجار إضافة كمية 518 ألف م3/يوم من مياه التحلية لمحطات جار تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية.

وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2020-2021، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية باجمالى 6 مليارات و552 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو 19 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 174 قرية، و18 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 43 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.