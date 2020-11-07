القابضة للمياه والصرف الصحي : الإسكندرية تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار

رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي،أكد أن كميات المياه التي يتم شفطها أكبر من معدل سعات شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية.

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي في الإسكندرية أنه يتم حاليا شفط جميع المياة من الشوارع والأنفاق في المحافظة والتي تضررت من الموجة الثانية من الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وقال رسلان، خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤولتي على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا الاستعداد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار والتي متوقع بدأها بعد ساعتين وذلك حسب المعلومات التي يتم إرسالها من هيئة الأرصاد الجوية لشركة المياة والصرف الصحي.

واضاف رسلان، أن محافظة الإسكندرية تشهد هطول أمطار بشكل غير طبيعي، وذلك على مدار 3 ايام حتي الآن ، مشيرا إلي أن الموجة الثانية من الأمطار بدأت في الساعة 5 عصر اليوم السبت.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، ان كميات المياه التي يتم شفطها أكبر من معدل سعات شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية.