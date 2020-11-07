الإسكندرية

القابضة للمياه والصرف الصحي : الإسكندرية تستعد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار

رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي،أكد أن كميات المياه التي يتم شفطها أكبر من معدل سعات شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية.
محمد مجدي 11:00 م, السبت, 7 نوفمبر 20 11:00 م, السبت, 7 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي في الإسكندرية أنه يتم حاليا شفط جميع المياة من الشوارع والأنفاق في المحافظة والتي تضررت من الموجة الثانية من الأمطار التي تشهدها المحافظة.

وقال رسلان، خلال مداخله هاتفيه مع أحمد موسي في برنامج على مسؤولتي على قناة صدى البلد، أنه يتم حاليا الاستعداد لاستقبال الموجة الثالثة من الأمطار والتي متوقع بدأها بعد ساعتين وذلك حسب المعلومات التي يتم إرسالها من هيئة الأرصاد الجوية لشركة المياة والصرف الصحي.

اقرأ أيضا  إنتاج الأحذية والمصنوعات الجلدية يدخل صراع البقاء في الإسكندرية بوجه كورونا

واضاف رسلان، أن محافظة الإسكندرية تشهد هطول أمطار بشكل غير طبيعي، وذلك على مدار 3 ايام حتي الآن ، مشيرا إلي أن الموجة الثانية من الأمطار بدأت في الساعة 5 عصر اليوم السبت.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياة والصرف الصحي، ان كميات المياه التي يتم شفطها أكبر من معدل سعات شبكة الصرف الصحي في الإسكندرية.

اقرأ أيضا  الإسكندرية لتداول الحاويات تصدر ضوابط جديدة لتداول الحاويات الخطرة بها (مستند)
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

ملف الكاتب محمد مجدي

اقرأ أيضاً

«لحد ما النوة تخلص».. محافظ الإسكندرية: محدش ينزل وإجازة غدا للمدارس والمصالح الحكومية

محمد مجدي 10:49 م, السبت, 7 نوفمبر 20

تعطيل الدراسة بالإسكندرية لليوم الثاني على التوالي غدا الأحد

مها يونس 6:33 م, السبت, 7 نوفمبر 20

دورات تدريبية لشركات النقل الدولي والتخليص للتعامل مع النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية

السيد فؤاد 4:17 م, السبت, 7 نوفمبر 20

رئيس «القابضة للصرف» يتابع عمليات نزح مياه الأمطار بالإسكندرية (صور)

شريف عمر 4:13 م, السبت, 7 نوفمبر 20

36 سفينة وتداول 124 ألف طن إجمالي حركة ميناء الإسكندرية في 24 ساعة

السيد فؤاد 1:58 م, السبت, 7 نوفمبر 20

محافظ الإسكندرية : الأمطار التي تعرضت لها المحافظة فاقت الطاقة الاستيعابية لشبكة الصرف

مها يونس 1:44 م, السبت, 7 نوفمبر 20