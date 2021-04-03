«القابضة للمياه» نشر فرق الطوارئ بالقاهرة ضمن استعدادات الاحتفال بنقل المومياوات

في إطار مشاركة جميع الجهات استعدادًا للحدث التاريخى

نشرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مُعدات الطوارئ لشركتى مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، فى الشوارع الجانبية؛ وذلك للتعامل الفورى مع أية مشكلات طارئة.

يأتى ذلك فى إطار مشاركة كل الجهات استعدادًا للحدث التاريخي لنقل المومياوات.

كانت الشركة قد رفعت حالة التأهب والاستعداد في كل فروعها بشركات القاهرة والجيزة.

تبدأ الرحلة الأخيرة والفريدة لملوك وملكات مصر القديمة في موكب ملكيٍّ مهيب ينتظره العالم بأكمله، ليشهد عظمة وحضارة المصريين القدماء، في حدثٍ لن يتكرر مرة أخرى في التاريخ.

ويتحرك موكب المومياوات الملكية؛ والذي يضم 22 مومياء لملوك وملكات مصر، من المتحف المصرى بالتحرير ليجوب شوارع القاهرة العريقة إلى المتحف القومى للحضارة بالفسطاط.