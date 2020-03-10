«القابضة للمياه»: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع جميع الشركات التابعة للشركة القابضة من خلال المتابعة للمحافظات المعرضة لحالة الأمطار الغزيرة على وجة الخصوص.

وأضاف أنه تم التأكد من جاهزية المحطات والشبكات وشنايش الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية، وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطهة الانتشار المعدة بالتنسيق مع المحافظات، للتعامل مع الأمطار خلال الموجة القادمة، في إطار توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

وأكد على وجود تنسيق بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية وهيئة الأرصاد الجوية، لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات الاحترازية وتنفيذ خطط الطوارئ، ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة بتجمع المياه بها.

تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة

وأضاف أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط،، وصيانة سيارات النافوري وسيارات الكسح لتكون جاهزة في أي وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار إلى أن جميع الشركات التابعة وضعت خطة استعداد مبكرة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية على نطاق كل محافظة لتوحيد الجهود ووضع سيناريوهات تفصيلية وخطط للإجراءات التى يمكن تنفيذها عند حدوث أى طارئ.

واختتم رسلان قائلا: إنه تم تخصيص فرق عمل سريعة للتدخل فى حالة حدوث سيول، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة أخطار السيول، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فى حالة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي تأثيرات.