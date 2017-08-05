القابضة للمياه: رفع الأسعار سيوفر مليار جنيه

أحمد الدسوقى: قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث بإسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، إن رفع أسعار المياه سيوفر للشركة مليار جنيه. وأشار خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، إلى أن سعر المياه مرتفع وحتى مع تحريك الأسعار مازال المواطن لا يسدد القيمة الحقيقية، مؤكدأ انه رغم تحريك أسعا

أحمد الدسوقى:

قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث بإسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، إن رفع أسعار المياه سيوفر للشركة مليار جنيه.

وأشار خلال لقائه ببرنامج “هنا العاصمة”، إلى أن سعر المياه مرتفع وحتى مع تحريك الأسعار مازال المواطن لا يسدد القيمة الحقيقية، مؤكدأ انه رغم تحريك أسعار المياه إلا أن هناك شرائح استفادت.

وتابع :” الفجوة بين النفقات والموارد بلغت 2.3 مليار جنيه كانت تسدد منهم الدولة 700 مليون جنيه”.

وكانت الحكومة قد قررت رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، اعتبارًا من أول أغسطس الجاري، ضمن حزمة قرارات فى خطة الإصلاح الاقتصادي.

وتقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا).