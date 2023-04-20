«القابضة للمياه» تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضرورة انتظام العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان ضخ مياه الشرب بضغوط مناسبة وتجنب أي طفوحات بشبكات الصرف الصحي، بجانب تطبيق أفضل نظم التشغيل بمحطات المياه والصرف، ولا سيما خلال إجازة عيد الفطر وفصل الصيف والعطلات الرسمية.

جاء ذلك خلال متابعة الوزير عدداً من الإجراءات التي تتخذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة خلال إجازة عيد الفطر.

و أكد وزير الإسكان، ضرورة تقديم الدعم الكامل والتعاون مع الجهات الأخرى ولا سيما فيما يتعلق بأعمال نقل خطوط المياه والصرف المتعارضة أو المتداخلة مع المشروعات القومية، ومنها الطرق والمحاور ومسارات وسائل النقل الأخرى مثل مشروع المونوريل والقطار الكهربائي السريع، وغيرهما لمواصلة تنفيذ خطة الدولة التنموية.

وأشار وزير الإسكان إلى أن ذلك يأتي في إطار تقديم أفضل خدمة للمواطنين، مشدداً على متابعة تنفيذ حملات ضبط الوصلات الخلسة وتقليل الفاقد من مياه الشرب، والحفاظ على شبكات المياه والصرف الصحي.

وفي ذات السياق، أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أى مشكلات قد تطرأ فى الشبكات أو المحطات، مع استقبال عيد الفطر المبارك.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لإجازة عيد الفطر، ومتابعة جميع الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ، والعمل على حلها فوراً وخاصة الشكاوى المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع، أو نوعية المياه وجودتها.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، استمرار العمل بنظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال فترة الإجازات، مشيرا إلى تواجد الكيميائيين بمعامل الشركات للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات بصورة مستمرة واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أى شكاوى.

وأوضح أنه يتم تلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ 24 ساعة عن طريق الخط الساخن 125 لشكاوى المياه والصرف الصحى بجميع المحافظات، وشكاوى الصرف الصحي بالقاهرة والإسكندرية على رقم 175، كما تستقبل الشركة شكاوى واستفسارات المواطنين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك على الرابط https://www.facebook.com/HCWWeg.

وناشدت الشركة القابضة للمياه، المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، وذلك أثناء التنظيف والاستعداد لعيد الفطر المبارك من خلال عدم ترك المياه متدفقة بشكل مستمر أثناء الاستخدام المنزلي، والتأكد من سلامة جميع توصيلات المياه، والإصلاح السريع لأعطال السباكة، حيث يسبب ذلك الكثير من الهدر وارتفاع قيمة الفاتورة، وتلافي بعض السلوكيات الخاطئة مثل رش الشوارع بالمياه النقية، مشيرة إلى أن تلك السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه تؤدي إلى ضعف الضغوط فى أوقات الذروة.