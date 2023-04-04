«القابضة للمياه» تعتمد القوائم المالية لشركاتها التابعة عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2022

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة للشركة القابضة عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022، والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة، وشركاتها التابعة، عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2022.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وكذا عند تنفيذ أعمال الصيانة القياسية، لضمان استدامة الخدمة بالجودة المطلوبة، وإطالة عمر المحطات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها فى تنفيذ مشروعات المياه والصرف، مع التشديد على الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الالتزام بتلك الإجراءات لدى جميع العاملين، مجددا تشديده على التصدى بحزم وحسم لسرقة وصلات المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما تابع وزير الإسكان، الإجراءات المُتخذة حتى الآن، لتنفيذ مقترح إنشاء مركز بحوث وتطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى توظيف نتائج المشروعات والتحالفات البحثية ذات الصلة في صورة مشروعات قابلة للتنفيذ، وخلق قنوات اتصال بين أصحاب النماذج البحثية الناجحة والجهات ذات الصلة في القطاع، وكذلك تقليص الفجوة بين قطاع البحوث والتطوير، وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه الوزير، بزيادة أعداد الطلاب خريجو المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى، للاستفادة منهم فى إدارة وتشغيل المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتنسيق مع القطاع الخاص، لتوفير احتياجاته من خريجى تلك المدارس، للعمل فى المنشآت الصناعية، مما يرفع مستوى العمل بقطاع مرافق المياه والصرف، وكذا تهيئة المجتمع المدني في المناطق الريفية، لتكوين جمعيات تتولى إدارة وتشغيل مشروعات الصرف الصحي الجارى تنفيذها، تحت إشراف الشركة القابضة، وشركاتها التابعة.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 30 يونيو 2022، لتبلغ نحو 25.27 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 162 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و649 محطة رفع، كما أنه يتم معالجة 12.12 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 452 محطة، و3211 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 54 ألف كم.

33.3 مليار جنيه حجم أعمال الشركة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأضاف رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: بلغ إجمالى حجم أعمال الشركة بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، نحو 33.3 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات الصرف الصحى فى 21 قرية، و8 محطات معالجة، ومشروعات تحسين خدمة مياه الشرب بـ170 قرية، وأعمال إعادة تأهيل وتوسعة 48 محطة لمياه الشرب، وتنفيذ شبكات المياه بـ602 قرية، وتنفيذ 25 بئرا ارتوازيا، وشبكات الصرف الصحى بـ101 قرية، ونحو 136 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب، و822 وصلة منزلية لخدمة الصرف الصحى.

وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2021-2022، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية باجمالى 6 مليارات و13.3 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار.

1.31 مليار يورو و1.2 مليار دولار حجم استثمارات مشروعات وبرامج التعاون الدولي للشركة القابضة مع شركاء التنمية

كما تقدر مشروعات وبرامج التعاون الدولى التى تنفذها الشركة القابضة حاليا مع شركاء التنمية، بنحو 1.31 مليار يورو بالإضافة إلى 1.2 مليار دولار، لتشمل مشروعات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروع خدمات الصرف الصحى بكفر الشيخ، ومشروعات الميجا بمرحلتيها الأولى والثانية، واتفاقية منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه، والصرف الصحى المتكامل لبعض المناطق الريفية بصعيد مصر، ومعالجة الصرف الصحى للقرى الملوثة لبحيرة قارون، وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، إلى أهمية المخطط العام الذى أعدته الشركة القابضة، والذى يُعد قاعدة بيانات متكاملة لتبادل البيانات مع جميع الجهات القائمة على تخطيط وتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلى التحديث المستمر لخرائط الـGIS، وإعداد البنية المعلوماتية لحياة كريمة، والدراسات الهيدروليكية لتحديد أولويات الإحلال والتجديد وتنفيذ الخطط الاستثمارية.

كما استعرض المهندس ممدوح رسلان، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان إلى سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك، والتى ضمت 465 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و477 معملا بمحطات المياه، و293 معملا بمحطات الصرف الصحى، بالإضافة إلى 161 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و14 معملا للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية، وتم اعتماد عدد 29 خطة لسلامة ومأمونية المياه للشركات التابعة.

تم تنفيذ 4 محطات طاقة شمسية خلال العام المالي الماضي بإجمالي قدرة 1.47 ميجاوات

ولفت إلى أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 63 % من إجمالى المحطات الكبرى، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) وتطوير أنظمة إدارة الطاقة، وتحسين كفاءة الاستهلاك، والتوسع فى تركيب موفرات الطاقة وتطوير التصميم لتحسين أداء الطاقة، حيث تم تنفيذ عدد 4 محطات طاقة شمسية خلال العام 2021/2022 بإجمالى قدرة 1.47 ميجا وات، ليصل إجمالى محطات الطاقة الشمسية 9 محطات بالشركات التابعة على مدار 3 سنوات باجمالى قدرة 2 ميجا وات تقريبا، كما حصلت 253 محطة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وتلك المحطات تمثل 62 % من إجمالى مياه الشرب المنتجة، و41 % من مياه الصرف المعالجة.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف، أن الشركة اتخذت إجراءات لتقليل نسبة المياه غير المحاسب عليها، من خلال خطة لتقسيم شبكات المياه لمناطق معزولة (DMA – DMZ) لمراقبة والتحكم فى شبكات مياه الشرب، وتركيب أجهزة قياس ثابتة، ومنظومة إدارة الضغوط بشبكات مياه الشرب لتحسين توزيع الضغوط بالشبكات والحد من الكسور، مستعرضاً خطة الشركة لتركيب العدادات، ووسائل الدفع الالكترونى، حيث تم تركيب أكثر من 2.2 مليون عداد خلال الفترة من 1/7/2020 : 30/6/2022، واستبدال 40 ألف عداد بمساجد الأوقاف بعدادات مسبقة الدفع، وجار التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع، وتم إتاحة نقاط شحن كروت العدادات مسبقة الدفع لتصل إلى 530 ألف نقطة شحن من خلال شركات الدفع الالكترونى، و238 نقطة شحن بمراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتم تفعيل شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال خاصية NFC لعدد 750 ألف عداد حاليا.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، حيث تم تنفيذ 4650 دورة تدريبية خلال العام المالى فى مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 83 ألف متدرب، وبلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا، مع استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الالكترونى فى تنفيذ التدريب للشركات التابعة، وشاركت إدارات التدريب بالشركة القابضة وشركاتها التابعة فى مبادرة حياة كريمة كخدمة ومشاركة مجتمعية، حيث تم تدريب عدد 950 شابا من قرى مبادرة حياة كريمة وتأهيلهم لسوق العمل فى مهن الكهرباء والسباكة والمهارات الميكانيكية فى محافظات (أسيوط، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والغربية)، ويتم إعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفى معدة لكل مجموعة نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصة بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفى للترقى للدرجة الأعلى.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة فى مسطرد والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، ليبلغ اجمالى المدارس الفنية 7 مدارس، بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 3405 خريجين على مدار الأعوام الماضية.

ونوه المهندس ممدوح رسلان، إلى أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعى، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 19 ألف نشاط توعوي مباشر مع المواطنين، ونحو 1022 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ليبلغ اجمالى المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 13.2 مليون مواطن خلال العام، كما شاركت الشركة القابضة فى مبادرة المغامر المصرى “على عبده” لتحقيق رقم قياسى فى موسوعة جينيس بأطول رحلة بدراجة كهربائية «رحلة إلى قمة المناخ»، حيث شاركت فى التوعية وتعزيز دور الشباب فى مواجهة آثار التغيرات المناخية وترشيد استهلاك المياه، كما تحرص الشركة على رفع الوعى بقضايا المياه والتواصل مع المواطنين من خلال المنصات الاعلامية والبرامج الجماهيرية، حيث أطلقت مسابقة أبطال المياه عبر صفحة “كل نقطة بتفرق” والتى ساهمت فى الوصول لأكثر من مليون ونصف مليون مستخدم لمنصة الفيسبوك.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان، أنه تم تطوير 340 مركزاً ومنفذا لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية، وتطوير منظومة تلقى الشكاوى من خلال نظام الـCMS وتفعيل أنظمة كول سنتر متطورة بدلا من الأنظمة التقليدية لعدد 16 شركة تابعة، وتعدد قنوات تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن 125، والموقع الالكترونى للشركة القابضة، وصفحة الشركة القابضة على منصة الفيسبوك .