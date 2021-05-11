عقـــارات

«القابضة للمياه» تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل ورفع درجة الاستعداد

لاستقبال عيد الفطر المبارك
أحمد صبحي 2:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21 2:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه ، اجتماعا عبر أجهزة اللاسلكى، مع رؤساء الشركات التابعة بجميع المحافظات، حيث نقل تحيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتهنئته لجميع العاملين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمياه ، التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بجميع مواقع العمل، طبقا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا  إطلاق قناة «OSN هو وهي» المؤقتة لعرض أشهر أفلام ثنائيات السينما المصرية

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تطورات الموقف التنفيذى، لمشروعات مياه الشرب التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصرى، والتأكيد على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، والمتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

اقرأ أيضا  بدء تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة القاهرة الجديدة 23 مايو

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

8 وزراء ورئيس الهيئة الهندسية يستعرضون مخطط تنمية البوابة الاقتصادية الشمالية الشرقية «باب مصر»

أحمد صبحي 1:58 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

وزير الإسكان يتابع تنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين» لأصحاب الدخل المنخفض

أحمد صبحي 1:44 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

مياه القليوبية تعلن خطة استقبال عيد الفطر وترفع درجات الاستعداد

عمر سالم 12:50 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

«سوديك» تعتزم إصدار سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه

المال - خاص 9:29 ص, الثلاثاء, 11 مايو 21

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي للبيع الفوري في 6 أكتوبر

محمود زكي 5:11 م, الأثنين, 10 مايو 21

وزير الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل حملاتها لتطبيق قرارات لجنة أزمة «كورونا»

أحمد صبحي 2:36 م, الأثنين, 10 مايو 21