«القابضة للمياه» تشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل ورفع درجة الاستعداد

عقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه ، اجتماعا عبر أجهزة اللاسلكى، مع رؤساء الشركات التابعة بجميع المحافظات، حيث نقل تحيات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتهنئته لجميع العاملين بمناسبة أعياد القيامة وشم النسيم وعيد الفطر المبارك.

وأكد رئيس الشركة القابضة للمياه ، التزام جميع العاملين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بجميع مواقع العمل، طبقا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع المهندس ممدوح رسلان، تطورات الموقف التنفيذى، لمشروعات مياه الشرب التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصرى، والتأكيد على الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية بمواقع العمل.

وأكد رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، والمتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن125، والعمل على حلها فورًا.

ووجه المهندس ممدوح رسلان، بتشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة استعدادًا لأجازة عيد الفطر، ومتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً وخاصة المشاكل المتعلقة بظهور الطفوحات بالشوارع أو نوعية المياه وجودتها.