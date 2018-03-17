القابضة للمياه تشارك في حملة ترشيد الاستهلاك

بدور إبراهيم أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على حتمية الحفاظ على مياه الشرب، وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل معها، والإسراف منها.وأعلن أن انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات، تحت شعا

بدور إبراهيم

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على حتمية الحفاظ على مياه الشرب، وتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة فى التعامل معها، والإسراف منها.

وأعلن أن انطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، بالتنسيق مع كل الوزارات والمؤسسات، تحت شعار “النقطة بنفرق معاً نحافظ عليها” يهدف إلى رفع الوعى المائى، لدى المواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وكشف، رسلان، أن شركات المياه بالتنسيق مع مديريات الأوقاف والشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة وجهاز شئون البيئة والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، قامت باختيار قرية بكل محافظة لتنفيذ أنشطة التوعية، مشيرًا أنه تم إجراء قياسات قبلية لإدراك أهالى القرى بأهمية الحفاظ على المياه والسلوكيات الصحيحة فى التعامل معها لترشيد الاستهلاك، وسيتم إجراء قياس بعدى لمعرفة مدى استجابة وتفاعل المواطنين لأنشطة الحملة.

وأوضح، أن أنشطة الحملة تضمن توجيه رسائل توعوية، من خلال الندوات، والقوافل المائية، وعقد ورش تدريب عن صيانة معدات السباكة، وتخصيص كلمة عن الترشيد بطابور الصباح بالمدارس الحكومية والمعاهد الازهرية، وتخصيص الحصة الثانية بالمعاهد الأزهرية لتكون عن أهمية الحفاظ على المياه، وإعداد الطالب ليكون سفيرا لنقل المعلومات لأسرته من خلال إعداد تقريرعن نقل رسائل التوعية لأفراد الأسرة.

وفى السياق نفسه، استهدفت الحملة الأطفال من خلال تنفيذ مسابقات رسم ومسرح عرائس والتعاون مع وزارة الثقافة لعمل رسم جرافيتى على أسوار محطات المياه.وعقد دوري لكرة القدم بين الشباب