«القابضة للمياه» تشارك فى اجتماع منسقى تنمية المجتمع

وأضاف العضو المنتدب لشركة مياه الشرب بمحافظات القناة أن الحفاظ على المياه أحد أهداف المبادرة

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في اجتماع “منسقي تنمية المجتمع في المحافظات على مستوى الجمهورية”، بمركز تدريب الكشافة البحرية بالسويس بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، بهدف توعية أعضاء الحركة الكشفية على مستوى الجمهورية، وتدريبهم على تنفيذ أنشطة التوعية لترشيد استهلاك المياه.

الحفاظ على المياه أحد أهداف المبادرة

وأكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أن التوعية بأهمية الحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك وتجنب الممارسات الخاطئة في التعامل معها أحد أهداف المبادرة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتي تستمر لنهاية عام 2020، لتوفير كمية مياه متوقع تقديرها بمليون متر مكعب طول مدة الحملة على مستوى الجمهورية.

وأشار عصمت إلى التنسيق المستمر والتعاون مع الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ عدد من المبادرات لرفع الوعي المائي للمواطنين والوصول برسائل التوعية لكل شرائح المجتمع.

وقدم وليد صلاح، مدير إدارة التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب، عرضًا تقديمياً عن كيفية تنفيذ أنشطة التوعية، وأهمية الماء، والوضع المائي ومصادر المياه في مصر.

وضمت فعاليات الورشة تدريبًا لقادة الكشافة لتعلم مبادئ السباكة الخفيفة، وعرضاً فنياً لقصة البحث عن نقطة مياه.

تنفيذ أنشطة توعوية بمحافظات الوجه القبلى

وفي سياق متصل، أضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا بالتعاون مع جمعية الكشافة المصرية نفذت أنشطة التوعية لقادة الكشافة بمحافظات الوجه القبلي ضم محافظات (بني سويف – الفيوم – البحر الأحمر – المنيا – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر- أسوان) بمقر جامعة جنوب الوادي، وندوة توعوية عن طرق ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على شبكات الصرف الصحي والتعريف بخدمات تطبيق الهاتف المحمول 125 لاستقبال الشكاوى والمقترحات واﻹبلاغ عن الأعطال.