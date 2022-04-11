استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال اجتماع جمعيتها العامة لاعتماد القوائم المالية عن العام المنتهي في 2021، وبرئاسة وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، كفاءة منظومة جودة مياه الشرب للاطمئنان على سلامة ومأمونية المياه المنتجة من المحطات وحتى وصولها للمستهلك.

وقال رسلان إن منظومة ضمت مياه الشرب 462 معملا متنقلا وسيارات جمع العينات، و465 معملا بمحطات المياه، و282 معملا بمحطات الصرف الصحى، إضافة إلى 158 معملا فرعيا تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب، كما بلغ عدد المعامل المركزية بالشركات التابعة 15 معملا لمياه الشرب و13 معملا للصرف الصحى، هذا بخلاف المعمل المرجعى لمياه الشرب والذى يراقب جودة مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

وأضاف أنه تم تطبيق نظام التحكم ومراقبة البيانات الاسكادا فى 63% من إجمالى المحطات الكبرى، وكذلك حصول 253 محطة على الشهادة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وتلك المحطات تمثل 59% من إجمالى مياه الشرب المنتجة، و33% من مياه الصرف المعالجة، مع وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة، والعمل على التوسع في استخدام الطاقة الجديدة (الطاقة الشمسية / الطاقة الحيوية) حيث تم تنفيذ 8 محطات طاقة شمسية بالشركات التابعة خلال عام 2020/2021 بإجمالى قدرة 1.46 ميجا وات، ورفع كفاءة المحركات، والتحكم فى أنظمة التهوية، ورفع كفاءة أنظمة الإضاءة، وتنفيذ برنامج تدريبى لبناء القدرات، وإعداد فرق عمل بكل الشركات، وبدء التجهيز لتطبيق متطلبات شهادة الأيزو 50001 لتطبيق أنظمة أكثر كفاءة لإدارة الطاقة.

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.

وناقش وزيرالاسكان والمرافق، تقرير تقييم الأداء وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين جميع أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

وكشف رسلان عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2020-2021، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى 6 مليارات و552 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو 19 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 174 قرية، و18 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 43 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.

وأضاف أن مشروعات التعاون الدولى التى تنفذها الشركة القابضة تقدر بحوالى 31 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي فى 111 قرية من خلال مشروعات صرف صحى القرى، و12 مشروعا للصرف الصحى، وتشمل محطات معالجة، وإعادة تأهيل وتوسعات شبكات وروافع، و12 مشروعا لمياه الشرب من خلال إنشاء ورفع كفاءة توسعات محطات مياه وروافع.

وأوضح أن الشركات التابعة حققت نسب التحصيل المستهدفة خلال العام المالى 2020/2021 رغم تداعيات جائحة كورونا، وتأثيرها على مختلف قطاعات الدولة، وكذلك تحمل الشركات بالتكاليف الخاصة بتعقيم المقرات الإدارية وتطهير المنشآت الحكومية فى إطار دورها المجتمعى.