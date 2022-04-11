«القابضة للمياه»: افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية بالجيزة وأسيوط والإسكندرية فى 2021

أوضح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، اهتمام الشركة بالعنصر البشرى وبناء القدرات، حيث تم تنفيذ 3961 دورة تدريبية خلال العام المالى فى مختلف التخصصات لتدريب أكثر من 57 ألف متدرب، كما بلغ عدد مراكز التدريب نحو 33 مركزا.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد القوائم المالية خلال عام 2021، وبرئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، إلى أنه تم افتتاح 3 مدارس فنية ثانوية جديدة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظات الجيزة والإسكندرية وأسيوط، بالإضافة إلى المدارس القائمة فى مسطرد والبحيرة وبنى سويف والمنوفية، ليبلغ اجمالى المدارس الفنية 7 مدارس، بالإضافة إلى فصول التعليم المزدوج بمحافظة قنا، وذلك لإعداد الخريجين المدربين والمؤهلين فى تخصصات (المحطات والشبكات والمعامل)، والبالغ عددهم 2957 خريجا على مدار الأعوام الماضية.

وأضاف رسلان، أنه تم استخدام المنصة الإلكترونية والتقييم الإلكترونى فى تنفيذ التدريب للشركات التابعة، وإعداد مواد تدريبية ضمن برامج المسار الوظيفى معدة لكل مجموعه نوعية بإجمالي 428 مادة ويشترط اجتياز الاختبارات الخاصه بالمواد التدريبية المعدة ببرنامج المسار الوظيفى للترقى للدرجة الأعلى.

ونوه المهندس ممدوح رسلان إلى أهمية التوعية بقضايا المياه ورفع الوعى، حيث نفذت الشركة ما يقرب من 12 ألف نشاط توعوى مباشر مع المواطنين، ونحو 861 نشاطا من خلال المنصات الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، ونحو 74 ألف استقصاء لقياس آراء المواطنين، ليبلغ إجمالى المستفيدين من أنشطة التوعية نحو 12.5 مليون مواطن خلال العام.

اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى اجتماعها برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية والحسابات الختامية المستقلة للشركة القابضة والقوائم المالية والحسابات الختامية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالى 2020/2021.

وناقش وزير الإسكان والمرافق، تقرير تقييم الأداء وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتلافي تلك الملاحظات في إطار زمني محدد، مشيرا إلى أهمية الدور الرقابى الذى يؤديه الجهاز المركزى للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كافة أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

خلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطور منظومة إنتاج مياه الشرب وتجميع ومعالجة مياه الصرف الصحى بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، والمشروعات الجاري تنفيذها، وعلى رأسها مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومنظومة جودة مياه الشرب، وخطة تركيب العدادات الحديثة، وإجراءات الشركة للتوعية بترشيد استهلاك المياه.

وأشار المهندس ممدوح رسلان، إلى تطور كمية المياه المُنتجة من خلال الشركات التابعة بمحافظات الجمهورية حتى 31 ديسمبر 2021، والتى بلغت نحو 25.5 مليون م3/يوم، وتضخ عبر شبكات نقل المياه بأطوال 16 ألف كم، حيث يبلغ عدد محطات مياه الشرب 2755 محطة، و644 محطة رفع، مضيفا أنه يتم معالجة 12.6 مليون م3/يوم من مياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى 446 محطة، و3138 محطة رفع، بإجمالى أطوال شبكات 53 ألف كم.

وقال رئيس الشركة القابضة للمياه والصرف: تقدر الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه البحر بنحو 917 ألف م3/يوم على مستوى الجمهورية، وتنتج الشركات التابعة للشركة القابضة نحو 471 ألف م3/يوم من اجمالى المياه المحلاة المنتجة، وجار إضافة كمية 518 ألف م3/يوم من مياه التحلية لمحطات جار تنفيذها حاليا على مستوى الجمهورية.

وكشف المهندس ممدوح رسلان، عن الحزم الرئيسية للمشروعات المنفذة خلال العام المالى 2020-2021، لتشمل، مشروعات الخطة الاستثمارية بإجمالى 6 مليارات و552 مليون جنيه، تتضمن أعمال الإحلال والتجديد والمد والتدعيم وتحويل المرافق ومحطات المعالجة الثلاثية وصرف صحى القرى ومجابهة الأمطار، بجانب المشروعات التى تنفذها الشركات التابعة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى تقدر بنحو 19 مليار جنيه، وتم الانتهاء من تنفيذ 7 محطات لمياه الشرب، وشبكات مياه شرب فى 174 قرية، و18 بئراً ارتوازيا، ومد وتدعيم شبكات صرف صحى فى 43 قرية، بخلاف الوصلات المنزلية.