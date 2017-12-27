القابضة للمطارات تنفذ مشروعين للتأمين

هاجر عمران كشفت وزارة الطيران المدنى فى بيان اليوم الأربعاء تحت عنوان "حصاد الوزارة فى عام" عن أن الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية ، تنفذ مشروعين فى إطار التأمين منها مشروع تركيب بوابات لمسح وتأمين وتعقيم السيارات.وأكدت أن الشركة تعاقدت مع شركة ألمانية لشراء 4 بوابات كبيرة لمسح وتعق

هاجر عمران

كشفت وزارة الطيران المدنى فى بيان اليوم الأربعاء تحت عنوان “حصاد الوزارة فى عام” عن أن الشركة القابضة للمطارات و الملاحة الجوية ، تنفذ مشروعين فى إطار التأمين منها مشروع تركيب بوابات لمسح وتأمين وتعقيم السيارات.

وأكدت أن الشركة تعاقدت مع شركة ألمانية لشراء 4 بوابات كبيرة لمسح وتعقيم وتأمين السيارات والكشف عن المفرقعات بمداخل مطار القاهرة الجوي وأماكن انتظار السيارات بمبنى الركاب 2 بتكلفة 20 مليون يورو.

ومن المقرر تركيب الأجهزة الأربعة بواقع جهاز للسيارات الملاكي بمدخل طريق العروبة، وجهازين بمدخل الأوتوستراد أحدهما للملاكي والأخر للنقل، وجهاز متحرك للسيارات الكبيرة سيتم تركيبه بجانب مبنى الركاب رقم 2 لتأمين السيارات المتجهة إليه، كما تم التعاقد مع شركة بتروجيت للتجهيز وتركيب البوابات فور وصولها خلال 3 أشهر بتكلفة 30 مليون جنيه.

وأوضحت أن المشروع الثانى هو تركيب عدد من الكاميرات الرادارية في إطار منظومة الكاميرات الرادارية المتكاملة لرصد أجسام داخل أرض المهبط او خارجه، وقد تم تركيب الجزء الأول من تلك الرادارات في مطار الغردقة الدولي بقيمة 43 مليون جنيه، وتركيب كاميرات مراقبة لتأمين أسوار مطار شرم الشيخ بقيمة 45 مليون جنيه.

و تم الانتهاء من تجديد نظام الاقتراب الراداري وحاسبات نظام الاقتراب والاتصالات بمطاري الغردقة وطابا بقيمة تعريفية مليون جنيه.