«القابضة للمطارات» تتسلم قرضا بقيمة 2 مليار جنيه خلال شهرين

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدنى سوف تتسلم قرضا بقيمة 2 مليار جنيه من بنكى الأهلى ومصر وذلك خلال شهرين.

وقالت المصادر إن الغرض من الحصول على القرض هو الإنفاق على عدد من مشروعات التطوير والتوسعة فى عدة مطارات، منها مشروع توسعة مطار سفنكس الدولى، وتطوير مطارى شرم الشيخ والغردقة، إضافة إلى مطار أسوان.

وأضافت أن الأجل الزمنى للسداد يصل إلى 10 سنوات، منها عامان فترة سماح لاستخدام القرض.

يشار إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، تجرى أعمال تطوير وتوسعة لمطار سفنكس الدولى بهدف رفع طاقته الاستيعابية من 300 إلى 900 راكب فى الساعة، بإجمالى 2 مليون راكب سنويا، وذلك بما يعادل 3 أضعاف التشغيل الحالى.

وانتهت الشركة من تجهيز %65 من أعمال تطوير وتوسعة مطار سفنكس الدولى، ومن المقرر افتتاحه بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وذلك وفقا لتصريحات سابقة للمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات.

وأضاف محروس، أن الشركة تخطط مستقبلا لإنشاء قرية بضائع عالمية بمطار سفنكس الدولى، مع العلم بأنه لن يتم البدء فى هذا المشروع خلال أعمال التطوير الحالية.

ويعد مطار سفنكس الدولى، والذى أنشأ فى عام 2016 بالجيزة ويقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى الكيلو 45، ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق فى مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.

وتعمل الشركة القابضة للمطارات حاليا على تطوير مطارى شرم الشيخ والغردقة بهدف رفع طاقتهما الاستيعابية استعدادا لانتعاش حركة السياحة الوافدة لمصر، ومن المخطط توسعة مطار شرم الشيخ لرفع طاقته الاستيعابية من 7.5 مليون إلى 9.5 مليون راكب سنويا.

ومن المقرر توسعة مطار الغردقة ليصل بطاقته الاستيعابية إلى 11.5 مليون راكب سنويا، مقارنة بنحو 9.5 مليون راكب حاليا.