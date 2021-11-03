نقل وملاحة

القابضة للمطارات : افتتاح مطار سفنكس الدولي في فبراير 2022

وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير
دعاء محمود 7:54 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21 7:54 م, الأربعاء, 3 نوفمبر 21

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قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه من المقرر افتتاح مطار سفنكس الدولي في شهر فبراير 2022 المقبل، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال التطوير.

وأضاف محروس في تصريحات له، أنه جارٍ تطوير المطار وتوسعته بهدف رفع الطاقة الاستيعابية له من 300 إلى 900 راكب في الساعة، وذلك بما يعادل 3 أضعاف التشغيل الحالى.

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ويعد مطار سفنكس الدولى، والذى أنشأ فى عام 2016 بالجيزة ويقع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى الكيلو 45، ضمن خطة لتطوير المطارات والموانئ وخطوط النقل والطرق فى مصر، بهدف خدمة مشاريع التنمية.

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بقلم دعاء محمود

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