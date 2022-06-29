«القابضة للكهرباء»: نستهدف إضافة 50 ميجاوات جديدة.. وزيادة الطاقة المولدة لـ 219 مليار كيلو وات

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنها تستهدف إضافة قدرات جديدة تصل إلى 50 ميجاوات خلال العام المالي المقبل 2022-2023 ، على أن يرتفع إجمالي الطاقة المولدة إلى 219 مليار كيلو وات ساعه.

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ، إنه تم طرح مناقصة لتركيب حوالى (530) ألف عداد ذكى للمرحة الثانية للعدادات الذكية ومن المستهدف الانتهاء من تركيب حوالى عدد (237) ألف عداد خلال 2022/ 2023 .

خطة لتغيير 3 مليون عداد قديم وتركيب عدادات مسبقة الدفع

وأضاف دسوقي خلال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر ، أنه في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للحد من الفقد والحد من تزايد المتأخرات لدى المستهلكين، فمن المستهدف استبدال العدادات الميكانيكية بعدادات مسبقة الدفع، بالإضافة إلى التركيبات الجديدة ليصل المستهدف تركيبه من العدادات مسبقة الدفع إلى (3) ملايين عداد خلال 2022/ 2023 .

وأكد على خطة الشركة لتطوير المستمر لاستكمال تنفيذ مشروعات تطوير شبكات التوزيع ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وذلك من خلال انشاء وتطوير عدد (15) مركز تحكم .

وعقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر الجمعية العامة العادية برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لاعتماد تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات ومناقشة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة للعام المالى 2022/ 2023، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

أكد الدكتور محمد شاكر على نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الكبير الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على التحديات التي تواجهه مما ساهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب على الكهرباء.

وأشار شاكر للجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لتلبية الاحتياجات الكهربية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى لمحطات الإنتاج وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئه اعتماداً على قدرات بشريه وتكنولوجيه عاليه الكفاءه وانجاز الاعمال بطريقة آمنه بما يحقق صالح العملاء والعاملين.

وأكد شاكر على الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على احدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة فى مجالات الكهرباء والطاقه بالإضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً، مشيدا بالتنسيق والتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدة مؤشرات بموازنة العام المالى 2022/ 2023 تتمثل فى :

إضافة قدرات للشبكة القومية بحوالى 50 ميجاوات لترتفع معها القدرات الإسمية إلى 59917 ميجاوات بنسبة تطور 0.1% عن العام المالى المتوقع 2021/ 2022 .

زيادة الطاقة المولدة إلى 219 مليار ك.و.س بنسبة تطور 3% عن العام المالى المتوقع 2021/ 2022.

الإستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة .

استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعه، واستمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، واستمرار تنفيذ الخطة الموضوعه لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة وما يتضمنه من إجراءات لرفع الوعى وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

ربط قواعد بيانات 15 محافظة على مستوي الجمهورية

وفي إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بجودة عالية، فقد تم الانتهاء من المشروع التجريبى لتوريد وتركيب وتشغيل العدادات الذكية فى نطاق (6) شركات، وتم الانتهاء من تركيب عدد (213 ) ألف عداد.