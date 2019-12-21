القابضة للكهرباء : مصر تسعي لتوطين التكنولوجيا والاهتمام كبير بالتدريب

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء ، إن الوزارة تولى اهتمام كبير للغاية بمجالات التدريب نظرا لأهميته خلال المرحلة المقبلة.

قال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن الوزارة تولى اهتمام كبير للغاية بمجالات التدريب نظرا لأهميته خلال المرحلة المقبلة في إطار سعي الحكومة لتوطين التكنولوجيا.

وأضاف دسوقي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه المهندس محمد سليم رئيس قطاع الأبحاث بالشركة، أن السوق يحتاج للتوسع في تدريب المهندسين بشكل كبير.

وأرجع ذلك إلى افتقار سوق العمل للخبرات والكوادر المؤهلة خلال المرحلة الحالي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية مهندسي الإنشاءات المحترفين PCE، لتأهيل 150 طالبا من خريجي كليات الهندسة.

حضر الاحتفالية ممثلون عن وزارة الكهرباء والطاقة ونقابة المهندسين وغرفة الصناعات الهندسية.

كما شارك لفيف من رجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر مثل شنايدر أليكتريك وغيرها.

وأشار إلى أن مصر تشهد مرحلة توطين صناعة التكنولوجيا خلال الفترة الحالية، وهذا يبرز ضرورة تأهيل المهندسين بشكل دوري لمواكبة تطور التكنولوجيا.

وأكد سليم على أن توفير المعلومات للمهندسين أصبح متاحا بشكل كبير عبر عدة مجالات أبرزها أكاديميات التدريب.

بدوره، أكد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أهمية التوسع في عمليات التأهيل والتدريب بشكل كبير الفترة المقبلة.

وأرجع ذلك إلى نقص المهندسين المؤهلين داخل سوق العمل.

وقال إن النقابة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية؛ لرفع كفاءة المهندسين وتأهيلهم لسوق العمل.

وأضاف في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء مهندس محمد ناصر عضو مجلس نقابة المهندسين، أن عدد الخريجين من كليات الهندسة ضخم للغاية.

واستدرك: “لكن المؤهل منهم للالتحاق بسوق العمل والشركات الكبري قليل جدا نظرا لافتقار بعضهم لمهارات التدريب العملي”.

وأشار إلى أن النقابة تقوم بإجراء دورات تدريبية للمهندسين، وتمتلك معامل لذلك ولكنها من الصعب أن تقوم بتدريب كافة المهندسين.

وقال إن هذا استدعاها لعقد بروتوكول مع اكاديمية PCE نظرا لخبراتها في هذا المجال.