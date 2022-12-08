القابضة للكهرباء توقع عقدا مع سيمنس لتوريد برمجيات للتحكم بقيمة 40 مليون يورو

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم توقيع عقد بين شركة سيمنس والشركة القابضة للكهرباء لتوريد برمجيات نظام التحكم وإدارة شبكة الطاقة وإقامة بنية تحتية ذكية لقياس الطاقة بمنطقة الدلتا في مصر بقيمة تبلغ حوالى 40 مليون يورو ويتم تمويل هذا المشروع من خلال هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا ).

أشاد شاكر بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي الجايكا وكذا شركة سيمنس فى كافة مشروعات القطاع مشيراً إلى أن عقد اليوم يأتى ضمن خطط ومشروعات إتمام تنفيذ مراكز التحكم في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية باعطاء الاولوية لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشركات التوزيع على مستوى الجمهوريةوتعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية.

وأوضح شاكر أن الشبكات الذكية تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية.

وأضاف أنه تم وضع خطة لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء بحيث تغطى كافة أنحاء الجمهورية ويتم تنفيذها على عدة مراحل، مءكدا أنه جار العمل على قدم وساق للالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروع مع الالتزام التام بمعايير الكفاءة والجودة العالية .

ويتضمن المشروع إنشاء مركز تحكم بشبكات الجهد المتوسط بنطاق عمل شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء شامل تركيب منظومة عدادات ذكية بقطاع دمياط بهدف تحسين كفاءة الشبكة وذلك عن طريق التحكم والمراقبة عن بعد لمهمات الشبكة لحظيا والتعامل مع الأعطال وقت حدوثها لإعادة توصيل التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن حرصا علي استدامة التغذية الكهربائية للعملاء.

ويشمل المشروع 10محطات محولات و42 لوحة توزيع و100وحدة ربط حلقي ذكية و175000عداد ذكي.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يخدم المحافظات التى تقع فى نطاق شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى تتضمن محافظات الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، وبالتالي تخدم ما يصل لحوالي 4.5 مليون مشترك.

وأكد الوزير اهتمام القطاع بالتوسع فى التحول الرقمى ضمن اهتمام الدولة فى هذا المجال مؤكداً سرعة تنفيذ خطط التطوير مع الحفاظ على الجودة العالية ورفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية.