«القابضة» للكهرباء تنتهى من تنفيذ 13750 محول

علمت «المال» من مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو 13750 محول كهربائى بداية من منتصف 2017 وحتى نهاية فبراير الجارى، أغلبها لصالح شركات الكهرباء التسع بتكلفة تخطت 600 مليون جنيه، وتمويلات من الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى إطار خطة إحلال وتجديد شبكاتها لرفع مستوى الخدمة وزيادة كفاءتها لخفض الفقد.

ولفتت المصادر إلى أن عدداً كبيراً من الشركات شاركت فى تنفيذ تلك المحولات مثل Abb، وشنايدر، وإيجيماك، وكهروميكا، وغيرها من الشركات الوطنية.

وأوضحت أن الوزارة قاربت على الانتهاء من تنفيذ خطتها البالغ استثماراتها 54 مليار جنيه فى مشروعات نقل الكهرباء.

وقامت وزارة الكهرباء بضخ استثمارات أخرى تصل إلى 23 مليار جنيه بدأت منذ 2017 وتستمر حتى منتصف العام لتطوير شبكات التوزيع خلال الفترة الحالية وتحديثها وتوسعتها، وتخطط لتحديث وتطوير عدداً من مراكز التحكم على مستوى الجمهورية على مرحلتين.

وحصلت القابضة لكهرباء مصر خلال 2017 على قروض من بنوك محلية يقودها البنكين الأهلى ومصر بقيمة 19 مليار جنيه، لتطوير وتحدث الشبكة القومية، وتصل آجال قرض «القابضة» إلى 15 عاماً بفترة سماح 3 أعوام، وأجل سداد 12 عاماً بسعر فائدة %18.75 تتحمل منها وزارة المالية %12 على مدار مدة التمويل.

وتتخذ وزارة الكهرباء الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية وخفض نسب الأعطال، والتأكد من أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، وأيضاً متابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية، والاهتمام باتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية، ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.

يصل إجمالى عدد المشتركين التابعين لوزارة الكهرباء على الشبكة القومية حالياً 36 مليون مشترك منزلى، وصناعى، وتجارى.