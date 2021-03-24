القابضة للكهرباء تنتهى من تركيب 210 آلاف عداد ذكى

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر، من تركيب نحو 210 آلاف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع (شمال القاهرة ـ جنوب القاهرة ـ الإسكندرية ـ القناة ـ جنوب الدلتا ـ مصر الوسطى).

وكشفت مصادر مسئولة بالشركة، فى تصريحات لـ«المال»، عن أن تنفيذ تلك العدادات تم فى الفترة من منتصف 2017 وحتى نهاية فبراير الماضى عبر عدد من الشركات العامله فى المجال.

وتأتى تلك العدادات ضمن المشروع الريادى الذى تبنته الوزارة لتوريد وتركيب وتشغيل 250 ألف عداد فى نطاق 6 شركات توزيع ويتم تركيبها مجانا للمواطنين للتجربة ومن المقرر الانتهاء منها منتصف العام.

وأضافت المصادر ان شركتى جنوب القاهرة وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء هما الاكثر تركيبا للعدادات من بين 6 شركات توزيع، بإجمالى نحو 90 ألف عداد ذكى.

أضافت أنه من المقرر تركيب نحو 55 ألف عداد بشركة شمال القاهرة بمنطقتى (العبور- مدينة نصر)، فيما سيتم تركيب نحو 53 ألف عداد فى نطاق شركة جنوب القاهرة بمنطقتى (6 أكتوبر- الشيخ زايد)، بمعرفة شركة السويدى إلكتروميتر، فضلا عن تركيب نحو 35 ألف عداد فى نطاق شركة الإسكندرية بمنطقتى (وسط الإسكندرية– برج العرب) عبر شركة هواوى الصينية.

كما سيتم تركيب 50 ألف عداد ذكى بنطاق شركــة القنـــاة بمنطقة (العاشر من رمضان)، بمعرفة شركة إسكرا إمكو المصرية، على أن يتم تركيب 30 ألف عداد فى نطاق شـركـة جنـوب الدلتـا بمنطقة (طنطا)، بمعرفة شركة ZTE الصينية، وأخيرًا سيتم تركيب 28 ألف عداد بنطاق شركة مصر الوسطى بمنطقتى (المنيا- أسيوط) عبر شركة السويدى إلكتروميتر المصرية.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء انتهت من تطوير 4 مراكز جديدة لخدمة العملاء ضمن خدماتها للتحول نحو الشبكات الذكيه الفترة المقبلة.

كما تم الانتهاء من مركز البيانات الرئيسى بمدينة نصر ومن 5 مراكز بيانات فى نطاق شركات التوزيع، وجارى الإنتهاء من مركز بيانات شركة القناة ومبنى المركز التبادلى DR، والربط بين مراكز البيانات والعدادات.

يأتى مشروع العداد الذكى التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة، واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وذلك تمهيداً لتعميم التجربة على باقى شركات التوزيع التابعة ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى متطورة وحديثة وذكية.

وتتضمن الخدمات المقدمة للمشتركين من مشروع العدادات الذكية تطبيق خدمة العميل (CSS) لمتابعة الاستهلاك على مدار اليوم والشهر وسداد الفواتير وأقصى حمل، وتطبيق الرسائل لإرسال رسائل نصية للمشترك بإصدار الفاتورة وأقصى حمل ومواعيد فصل التيار عند القيام بأعمال الصيانة، وتطبيق المحمول لمتابعة استهلاك المشترك على مدار اليوم والشهر وتسديد الفواتير وأقصى حمل، والسداد الإلكترونى.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع أهدافاً لصالح جمهور المشتركين والشركات منها القضاء على شكاوى المشتركين من الفواتير، وخفض معدل الفقد فى شبكات التوزيع، وخفض تكلفة قراءة العدادات العادية، واكتشاف حالات السرقة والتلاعب بالعدادات، والقضاء على المغلق والمؤجل من قراءات العدادات، وترشيد الاستهلاك وذلك بمتابعة الأحمال اليومية والشهرية للمشترك.