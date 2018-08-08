القابضة للكهرباء تقرر صرف 3 أشهر حافز للعاملين منتصف أغسطس

عمر سالم:أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا يمنح العاملين بشركات الكهرباء بصرف جزء من حافز "تحقيق الأهداف للعاملين" عن العام المالي 2018/2017 بما يعادل ثلاث شهور من المرتب الأساسي في 2018/6/30.وأوضح القرار أن الحوافز غير خالصة الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام قانون الضر

عمر سالم:

أصدر المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارا يمنح العاملين بشركات الكهرباء بصرف جزء من حافز “تحقيق الأهداف للعاملين” عن العام المالي 2018/2017 بما يعادل ثلاث شهور من المرتب الأساسي في 2018/6/30.

وأوضح القرار أن الحوافز غير خالصة الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام قانون الضريبة علي الدخل وطبقا للمتبع وطبقا للعوامل المعمول بها خلال الأعوام السابقة علي أن يتم الصرف خلال النصف الثاني من أغسطس 2018 وذلك لحين انعقاد الجمعيات العامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وإقرار الميزانيات النهائية.