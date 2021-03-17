«القابضة للكهرباء» تطرح مناقصة مركز تحكم المنيا على الشركات العالمية

المركز يعد ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء بعد طرح وترسية المرحلة الأولى التى تضمنت 15 مركز تحكم.

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لطرح مناقصة على الشركات العالمية لتنفيذ مركز للتحكم فى الطاقة بمحافظة المنيا خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المال» – أن المركز يعد ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء بعد طرح وترسية المرحلة الأولى التى تضمنت 15 مركز تحكم.

وأضافت أن المركز يقع فى نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وجار وضع المواصفات الفنية والمالية الخاصة بتنفيذه، تمهيدا لطرحها على الشركات العالمية.

وقالت إن تمويل تلك المشروعات سيكون عبر قروض حصلت عليها القابضة لكهرباء مصر من البنوك المحلية، موضحة أن التكنولوجيا المطلوبة فى تلك المراكز لا تتوافر سوى فى 3-4 شركات على مستوى العالم.

وطبقا لتوقعات المصادر فإن مدة تنفيذ المركز تستغرق نحو عامين، على أن يتم إنشاء مبنى إدارى تابع له ومبنى آخر لأجهزة أنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى مركز لخلايا المعلومات.

وأوضحت المصادر أن المركز سيكون طبقا لأحدث التكنولوجيا العالمية وضمن منظومة الشبكات الذكية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لمواكبة نظم المدن الحديثة، وتتولى الشركة الفائزة إنشاء نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًا (المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمى) وتستهدف الوزارة زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وتعود أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يسمح بسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.