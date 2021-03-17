طاقة

«القابضة للكهرباء» تطرح مناقصة مركز تحكم المنيا على الشركات العالمية

المركز يعد ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء بعد طرح وترسية المرحلة الأولى التى تضمنت 15 مركز تحكم.
عمر سالم 10:36 ص, الأربعاء, 17 مارس 21 10:36 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تستعد الشركة القابضة لكهرباء مصر لطرح مناقصة على الشركات العالمية لتنفيذ مركز للتحكم فى الطاقة بمحافظة المنيا خلال الربع الثانى من العام الجارى.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ «المال» – أن المركز يعد ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء بعد طرح وترسية المرحلة الأولى التى تضمنت 15 مركز تحكم.

 وأضافت أن المركز يقع فى نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وجار وضع المواصفات الفنية والمالية الخاصة بتنفيذه، تمهيدا لطرحها على الشركات العالمية.

اقرأ أيضا  غينيا تطلب الاستفادة من خبرات مصر بمجال الكهرباء والطاقة

وقالت إن تمويل تلك المشروعات سيكون عبر قروض حصلت عليها القابضة لكهرباء مصر من البنوك المحلية، موضحة أن التكنولوجيا المطلوبة فى تلك المراكز لا تتوافر سوى فى 3-4 شركات على مستوى العالم.

وطبقا لتوقعات المصادر فإن مدة تنفيذ المركز تستغرق نحو عامين، على أن يتم إنشاء مبنى إدارى تابع له ومبنى آخر لأجهزة أنظمة الاتصالات، بالإضافة إلى مركز لخلايا المعلومات.

وأوضحت المصادر أن المركز سيكون طبقا لأحدث التكنولوجيا العالمية وضمن منظومة الشبكات الذكية التى تستهدف الحكومة تنفيذها لمواكبة نظم المدن الحديثة، وتتولى الشركة الفائزة إنشاء نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

اقرأ أيضا  هيئة المواد النووية توقع بروتوكول تعاون مع «المصرية للرمال السوداء» لاستغلال عناصر خام المونازيت

وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم قومى وإقليمى حاليًا (المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمى) وتستهدف الوزارة زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وتعود أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يسمح بسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال وتقليل زمنها والمناورات التى تتم لتغيير الأحمال، بجانب تقليل الفقد فى الشبكة، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعه، والعمل على حل المشكلة دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

تذبذب أسعار البترول عالميا الأربعاء وسط مخاوف من انكماش الطلب الأوروبى

أحمد فراج 10:23 ص, الأربعاء, 17 مارس 21

«تفيل الروسية» توقع عقد توريد الوقود النووي للمفاعل البحثي في مصر

عمر سالم 7:19 م, الثلاثاء, 16 مارس 21

سعر البترول يتراجع عالميا الثلاثاء مع ارتفاع إمدادات النفط الأمريكية

أحمد فراج 10:06 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

510 ملايين جنيه مشتريات «الكهرباء» من الطاقة الشمسية والرياح

عمر سالم 7:16 ص, الثلاثاء, 16 مارس 21

غينيا تطلب الاستفادة من خبرات مصر بمجال الكهرباء والطاقة

عمر سالم 11:32 م, الأثنين, 15 مارس 21

هيئة المواد النووية توقع بروتوكول تعاون مع «المصرية للرمال السوداء» لاستغلال عناصر خام المونازيت

عمر سالم 3:40 م, الأثنين, 15 مارس 21