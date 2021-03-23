«القابضة للكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد لصالح «الإسكندرية للتوزيع»

طرحت «القابضة للكهرباء» مناقصة على الشركات المحلية العاملة فى تصنيع العدادات لتوريد 200 ألف عداد مسبوق الدفع لصالح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة لها.

كشف المهندس مدحت فودة، رئيس «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»، فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته تستهدف تركيب أكثر من 250 ألف عداد خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وأوضح أن 6 شركات تصنيع اشترت كراسة الشروط، وجارٍ تحليل العروض الفنية والمالية التى ستتولى «القابضة للكهرباء» تقييمها.

وأضاف «فودة» أنه من المقرر الانتهاء من التقييم وحسم الموردين قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم التوريد خلال النصف الثانى من 2021، للبدء فى تركيب العدادات لمن تقدموا بطلبات.

وأشار إلى أن شركته تمتلك عدادات فى مخازنها، وتم طرح المناقصة تحسبًا لعدم قدرتها على تلبية جميع الطلبات، خاصة مع تلقى طلبات للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، إضافة لتغيير العدادات القديمة.

وكشف «فودة» أن الشركة انتهت من تركيب نحو 6000 عداد كودى خلال العام الحالي، وتم استقبال نحو 94 ألف طلب للتحول من الممارسة – تقدير الاستهلاك بدون تركيب عداد – إلى العدادات الكودية.

وتخطط شركة الإسكندرية للكهرباء لضخ 240 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الحالى (2020-2021) بارتفاع 40 مليونًا عن العام المالى المنتهى.

وتتبع «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية، ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية 27.