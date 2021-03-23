اقتصاد وأسواق

«القابضة للكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد 200 ألف عداد لصالح «الإسكندرية للتوزيع»

تلقت 94 ألف طلب للتحول من الممارسة
عمر سالم 7:41 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21 7:41 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت «القابضة للكهرباء» مناقصة على الشركات المحلية العاملة فى تصنيع العدادات لتوريد 200 ألف عداد مسبوق الدفع لصالح شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة لها.

كشف المهندس مدحت فودة، رئيس «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء»، فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته تستهدف تركيب أكثر من 250 ألف عداد خلال العامين الماليين الحالى والمقبل.

وأوضح أن 6 شركات تصنيع اشترت كراسة الشروط، وجارٍ تحليل العروض الفنية والمالية التى ستتولى «القابضة للكهرباء» تقييمها.

اقرأ أيضا  «القابضة للكهرباء» تطرح مناقصة مركز تحكم المنيا على الشركات العالمية

وأضاف «فودة» أنه من المقرر الانتهاء من التقييم وحسم الموردين قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يتم التوريد خلال النصف الثانى من 2021، للبدء فى تركيب العدادات لمن تقدموا بطلبات.

وأشار إلى أن شركته تمتلك عدادات فى مخازنها، وتم طرح المناقصة تحسبًا لعدم قدرتها على تلبية جميع الطلبات، خاصة مع تلقى طلبات للتحول من نظام الممارسة إلى العدادات الكودية، إضافة لتغيير العدادات القديمة.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 19-3-2021 فى مصر

وكشف «فودة» أن الشركة انتهت من تركيب نحو 6000 عداد كودى خلال العام الحالي، وتم استقبال نحو 94 ألف طلب للتحول من الممارسة – تقدير الاستهلاك بدون تركيب عداد – إلى العدادات الكودية.

وتخطط شركة الإسكندرية للكهرباء لضخ 240 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الحالى (2020-2021) بارتفاع 40 مليونًا عن العام المالى المنتهى.

وتتبع «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» الشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية، وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية، ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية 27.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار السمك اليوم 23-3-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 9:30 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

أسعار الدواجن اليوم 23-3-2021 فى مصر

أحمد اللاهوني 8:00 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«إيه بي بي » توفر حلولا لتشغيل أكبر محطة لتحلية مياه البحر بالعالم فى أبو ظبي

عمر سالم 7:59 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

«شعبة المستوردين»: لا نقص فى سلع رمضان.. وتوقعات بخفض فى البطاقات الاستيرادية

دعاء حسني 7:45 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

رئيس مجلس الادارة :«ECS» تستهدف زيادة حجم أعمالها لأكثر من مليار جنيه بمجال الطاقة والمقاولات بنهاية 2021

محمد ريحان 7:12 ص, الثلاثاء, 23 مارس 21

مصلحة الضرائب: 860 مليار جنيه حصيلة متوقعة من القيمة المضافة والدخل العام الجاري (فيديو)

محمد مجدي 11:43 م, الأثنين, 22 مارس 21