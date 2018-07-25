«القابضة للكهرباء» تصرف 450 مليون دولار من قرض دولى

حصص المشاركات الكاملة بالدولار واليورو لنحو 13 بنكًا ضمن التحالفمحمد سالمصرفت الشركة القابضة للكهرباء نحو 450 مليون دولار عقب أيام من استكمالها الشروط اللازمة لسحب قرض خارجى وقعته منتصف الشهر الماضى، مع تحالف مصرفى دولى بقيمة إجمالية بلغت 900 مليوناً.وحصلت الشركة الحكومية قبل أسبوعين على شريح

حصص المشاركات الكاملة بالدولار واليورو لنحو 13 بنكًا ضمن التحالف

محمد سالم

صرفت الشركة القابضة للكهرباء نحو 450 مليون دولار عقب أيام من استكمالها الشروط اللازمة لسحب قرض خارجى وقعته منتصف الشهر الماضى، مع تحالف مصرفى دولى بقيمة إجمالية بلغت 900 مليوناً.

وحصلت الشركة الحكومية قبل أسبوعين على شريحة تمويلية تمثل %50 من القرض الذى تم ترتيبه بغرض مقابلة التزامات عاجلة على مجموعة من كياناتها التابعة.

وقالت مصادر، لـ«المال»، إن القابضة للكهرباء ستستهلك كامل قيمة القرض فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة، موضحة أن السيولة تم توجيهها كمستحقات لشركات وموردين خارجيين.

على جانب آخر، حصلت «المال» على الحصص الكاملة لمشاركات 13 بنكا فى التمويل توزعت بواقع 40 مليون دولار و20 مليون يورو لبنك HSBC، و100 مليون دولار لبنك أبو ظبى الأول، ومثلها لبنك الإمارات دبى، و75 مليون يورو لدويتشه بنك، و85 مليون يورو لبنك كريدى سويس، و75 مليون دولار لسيتى بنك، ومثلها من أبيكورب، و45 مليون دولار، و45 مليون يورو من بنك المؤسسة المصرفية ABC، و75 مليون دولار من الأفريقى للتصدير، و15 مليون دولار من الأهلى الكويتى، و20 مليون دولار للبنك التجارى الدولى، ومثلها لكل من المصرى الخليجى، وبنك مصر فرع دبى.

كانت وزارة المالية قد قالت فى بيان الشهر الماضى إنها توصلت إلى اتفاق نهائى لتوفير تمويل لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر بمبلغ يعادل 900 مليون دولار، عبر مجموعة من البنوك المحلية والأجنبية، مشيرة إلى توقيع اتفاقية القرض وكذلك إصدار الضمانة الخاصة به.

وأكد البيان أن قيمة القرض ستوجه لتمويل الالتزامات المستحقة بالعملة الأجنبية على الشركة القابضة وشركاتها التابعة حتى تتمكن من تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية وتنفيذ المشروعات الحيوية المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما يسهم فى تحقيق معدلات النمو الاقتصادى والاجتماعى المستهدفة فى جميع القطاعات.

وينقسم القرض إلى شريحتين، أولاهما بعملة اليورو تبلغ 240 مليونًا، والثانية بالدولار وتبلغ 616.8 مليون، وشارك 19 بنكًا ومؤسسة فى تغطية قيمة السيولة المطلوبة.