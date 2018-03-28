القابضة للكهرباء تشارك فى مؤتمر الربط العالمى للطاقة بالصين

عمر سالميشارك المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر GEI لعام 2018 تحت عنوان: " الربط العالمى للطاقة : من مبادرة الصين إلى العمل العالمي" المنعقد خلال يومى

عمر سالم

يشارك المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمهندس جمال عبد الرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالنيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فى مؤتمر GEI لعام 2018 تحت عنوان: ” الربط العالمى للطاقة : من مبادرة الصين إلى العمل العالمي” المنعقد خلال يومى 28 و29 مارس بدولة بكين فى الصين.

وأعرب جابر عن سروره للمشاركة فى هذا المؤتمر المهم الذى يعد فرصة سانحة لتبادل وجهات النظر، والخبرات حول كيفية تنفيذ مبادرة GEI، وتعزيز أنظمة نقل الطاقة العالمية، وكيفية الإسراع فى ربط البنية التحتية العالمية.

كما أعرب عن تقديره لمنظمى مؤتمر GEI لدعوة مصر للمشاركة فى هذا الحدث المهم، موضحاً امتنانه من تلقى هذه الدعوة ليس فقط بسبب عمق العلاقات بين قطاعى الطاقة في مصر والصين، ولكن أيضا للإعلان عن استعداد مصر للمشاركة الفعالة في مبادرة GEI.

وأوضح جابر أن الربط الكهربائى العالمى يمثل أقصى أشكال التطور للتوجه نحو مزيد من الترابط بين أنظمة الطاقة.

وأضاف أن هذا المؤتمر يعكس أهمية مشروعات الربط الكهربائى التى تهدف إلى نقل توليد الكهرباء عبر الحدود لربط جميع المناطق للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة، ويتكون المشروع من حدود عابرة فائقة الجهد، وشبكات عبر القارات تستخدم تكنولوجيا الشبكة الذكية لتوفير خدمات النقل والتوزيع على الجهود المختلفة، حيث تتم تغذية هذه الشبكة من محطات ضخمة للطاقة المتجددة فى مختلف القارات والدول التي ستساعد فى تلبية الطلب على الطاقة من خلال البدائل الخضراء النظيفة.

وقطاع الكهرباء المصرى يؤمن بأهمية الربط، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للربط الكهربائى (GEIDCO) والتي تضمنت تطوير البحوث الخاصة بإستراتيجية الطاقة في مصر ودعم وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتحقيق التكامل مع الشبكة، وتطبيقات الشبكة الذكية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الربط العالمي.

وأشار إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أنها دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوى، موضحاً أن للربط الكهربائي الإقليمي يمكنه أن يلعب دوراً مهماً في تعزيز أمن الطاقة على المديين المتوسط ​والطويل، كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الإقليمية حيث ترتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

كما يتم حالياً المضي قدماً في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذجا مثاليا لمشروعات الربط نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021،

وقد تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزا محوريا للربط بين ثلاث قارات.

كما تتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الأفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.

يذكر أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى دراسات الربط مع السودان وإثيوبيا وسد إنجا بالكونغو الجارى تحديثها لمواكبة تطور الشبكات بتلك الدول.

بعد الانتهاء من هذه المشاريع، ستكون مصر مركز للربط الكهربائى بين أوروبا وآسيا والدول العربية والأفريقية، بما يتوافق مع رؤية الرئيس المصرى والحكومة لجعلها مركزا إقليميا للطاقة.

وأوضح أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصل إلى 30 جيجاوات.

وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة م2 سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.

وأضاف أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عدد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة من خلال عدد من آليات تتضمن المشروعات الحكومية من خلال عقود+ F EPC ، BOO ، المزايدات التناقصية Reverse Auctions ، IPP ، FIT،

وفى ظل تطور تكنولوجيات انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى عام 2035 ،

وكنتيجة لكل هذه الاجراءات فقد نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين المحليين والأجانب للإستثمار فى مشروعاته من خلال عدد من التعاقدات + Finance EPC ، BOO ، IPP ، المناقصات التنافسية، و FIT،

يعتبر تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك لتفريغ القدرات الكبيرة التى تم بالفعل إضافتها والقدرات المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع إنشائها خلال السنوات المقبلة، وكذلك لاستيعاب القدرات المنتجة من الطاقات المتجددة، مما يتطلب وجود شبكة كهربائية موازية على مختلف الجهود.

واضاف أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية يعد أساسا لجاهزية الشبكة القومية للربط الكهربائى العالمى.

وأشار إلى التعاون المثمر بين قطاع الكهرباء المصرى وشركة State Grid حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة سيمنس وشركة State Grid خلال مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادى وذلك لتطوير وتدعيم شبكة النقل لإستيعاب القدرات الكهربائية الضخمة المضافة ، وفي هذا الصدد فقد تم التعاقد على إنشاء شركة State Grid لحوالى 1210 كم من الخطوط الهوائية جهد فائق ، كما يتم حالياً إنشاء حوالى 2000 كيلومتر وتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط كهرباء جهد 500 كيلوفولت.

وعلى صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات التوزيع والمقرر الانتهاء من تلك الخطط بنهاية عام 2018 باستثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار جنيه.

تمثل الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر.

وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز بمايلى: استخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات. التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء. المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).

وجار العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنياً ومالياً) وجارى العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.

وفى مجال العدادات الذكية فإنه يجرى حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250 ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ست شركات توزيع وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة، وقد تم حالياً تركيب ما يقرب عن 5 ملايين عداد مسبوق الدفع.

وقد وجه المهندس جابر الدعوة لكل المستثمرين والعاملين فى مجال الطاقات المتجددة لتنمية وتطوير تلك المشروعات فى مصر والعمل على بيع الطاقة المنتجة منها من خلال الربط الدولى لمستهلكى أوروبا وآسيا.