القابضة للكهرباء تستهدف تركيب 200 ألف عداد مسبوق الدفع

❏ هواوى الصينية تبدأ فى 400 عداد ذكى فى محافظة الإسكندريةعمر سالمتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة لها، تركيب 200 ألف عداد كهربائى مسبوق الدفع، فى الفترة من فبراير إلى يونيو المقبل، نهاية العام المالى الجارى.كشف مصدر مسئول بالقابضة فى تصريح لـ«المـال»،

❏ هواوى الصينية تبدأ فى 400 عداد ذكى فى محافظة الإسكندرية

عمر سالم

تستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات التوزيع التابعة لها، تركيب 200 ألف عداد كهربائى مسبوق الدفع، فى الفترة من فبراير إلى يونيو المقبل، نهاية العام المالى الجارى.

كشف مصدر مسئول بالقابضة فى تصريح لـ«المـال»، عن أن إجمالى تكلفة العدادات المرتقب تركيبها، تصل إلى 230 مليون جنيه، ضمن خطط الشركة القابضة فى التوسع تجاه التحول للشبكات الذكية، والقضاء على شكاوى فواتير الكهرباء.

أضاف المصدر أن إجمالى ما تم تركيبة خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يناير 2018 يصل إلى 1.4 مليون عداد مسبوق الدفع وكودى على مستوى الجمهورية، موضحاً أن إجمالى ما تم تركيبه منذ فتح الباب، أمام الشركات لتركيب العدادات يصل إلى 4.8 مليون عداد مسبوق الدفع.

يذكر أن وزارة الكهرباء أطلقت منذ أسابيع المشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد كهرباء ذكى، فى إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتحويل العدادات التقليدية بأخرى ذكية، خلال 10 أعوام بتكلفة تصل إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه.

كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريح لـ«المال»، عن أن شركة هواوى الصينية بدأت فى تركيب أكثر من 400 عداد ذكى فى محافظة الإسكندرية.

أشار حمزة إلى أن شركة هواوى تنفذ 39 ألف عداد ذكى، خلال عام، بنطاق شركة الإسكندرية، لتوزيع الكهرباء فى منطقتى (وسط الإسكندرية – برج العرب)، موضحاً أن شركة ساجيمكوم الفرنسية تقوم خلال أيام بتركيب عدادات ذكية فى نطاق شركة شمال القاهرة بمنطقتى (العبور- مدينة نصر) بإجمالى 53 ألف عداد لمدة عام.

لفت إلى أن شركة جيزة للأنظمة فازت بنظام إدارة العدادات RFP2 ويشمل هذا النظام إدارة عملية الشحن وأعمال الفواتير، واستخراج جميع التقارير المطلوبة سواء للعميل أو للشركة، وعملية الفصل والتوصيل، ورصد أماكن السرقات .

يأتى ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء لتحسين إمكانات الشبكة وإدارة الطلب وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، وفوائد أخرى كتقليل الفقد، والتغلب على التحديات والمعوقات التى تواجه تحسين الخدمات المقدمة للمشتركين لاختصار دورة العمل للحصول على الخدمة.