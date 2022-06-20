«القابضة للكهرباء» ترصد  29 مليون جنيه لتطوير «الكريمات»

◗❙مصادر: الانتهاء من أعمال الصيانة لـ 8 محطات توليد

رصدت الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو 29 مليون جنيه لتطوير محطة توليد كهرباء الكريمات المركبة التابعة لشركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء خلال العام المالى المقبل -2022 2023.

وتعد محطة توليد كهرباء الكريمات أحد أكبر مجمعات توليد الطاقة الكهربائية فى مصر والشرق الأوسط بقدرة 2800 ميجاوات، وتتبع شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء وتنقسم إلى 3 قطاعات وهما 1 و2 و3.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن الاستثمارات المرصودة لتطوير المجمع تنقسم إلى 9 ملايين جنيه لتحديث نظام التحكم فى التربينة البخارية الأولى، واستثمارات تقدر بنحو 8 ملايين جنيه لتحديث الكنترول الخاص بمنظومة خاصة بالتربينة وبدء التشغيل للمحطة.

وأشارت المصادر إلى أن تم رصد 5.5 مليون جنيه لتحديث منظومتى القدرة غير المنقطعة «ups» بالإضافة إلى تخصيص نحو 1.6 مليون جنيه لاستكمال العمرة الجسيمة التى تنفذها شركة «ألستوم – GE» لأعمال المعالجة الخاصة بالمحطة.

كما تضمنت الاستثمارات 3 ملايين جنيه لأعمال تغيير الأجزاء الداخلية لبلوف تربينة الضغط العالى ومعالجة العضو الثابت بالتربينة، وأخيرا نحو 1.5 مليون جنيه لتحديث نظام “DCS” داخل المحطة والتى تعد أحد أهم المحطات المنتجة للطاقة فى مصر.

كانت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، نفذت استثمارات تصل إلى 450 مليون جنيه لبرامج الصيانة لمحطاتها فى الموازنة الحالية الخاصة بها، خلال العام المالى الحالى 2022-2021، ليرتفع إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة إلى 7400 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات.

وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة مع نهاية أبريل الماضى استعدادا لتلبية الاحتياجات فى فصل الصيف الجارى، موضحة أن الشركة لديها فائض فى الطاقة الإنتاجية بالشبكات الخاصة بها.

وقالت إن أغلب أعمال الصيانة تتم عبر الجزء الأكبر من موظفى ومهندسى شركة الوجه القبلى وجزء آخر بالتعاقد مع الشركات الأجنبية المنفذة للوحدات عبر توفير قطع الغيار وغيرها وعقود صيانة طويلة المدى تم توقيعها مسبقاً.

وتتبع شركة ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧﻄﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.