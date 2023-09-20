«القابضة للكهرباء» ترجئ تدشين 9 مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة

قررت الحكومة، ممثلة فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إرجاء تدشين 9 مراكز تحكم آلية لتوزيع الطاقة لأجل غير مسمى، باستثمارات تقارب 8 مليارات جنيه.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة، فى تصريحات لـ”المال” أن «القابضة للكهرباء» قررت الإرجاء لعدم الضغط على الدولار، فى ظل صعوبة تدبيره فى الفترة الأخيرة، خاصة أن التدشين يأتى ضمن خطة تشمل 10 مراكز، تم تنفيذ أحدها فى مدينة شرم الشيخ، وتأجيل المتبقي.

وأضافت المصادر أن «شنايدر إليكتريك» كان مقررًا لها الانتهاء من تدشين تلك المراكز خلال عام 2024.

وأضافت أن المراكز التسعة كان مقررًا تنفيذها على مرحلتين، تتوزع فى شمال وجنوب القاهرة، والإسكندرية، الدلتا، شرم الشيخ، والغردقة، المنيا والإسماعيلية، كما سيتم تركيب أكثر من 12 ألف وحدة رئيسية حلقية ذكية (smart ring main units) فى 10 محافظات، وهو ما يمثل طفرة تقنية ستنعكس على شبكات توزيع الكهرباء.

وأشارت المصادر إلى أن شنايدر إليكتريك تتفهم القرار نظرًا للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها دول العالم، إضافة إلى أن الوزارة من أكبر القطاعات التى ضخت استثمارات ضخمة لتحديث مشروعاتها وشبكاتها.

تأتى تلك المراكز ضمن خطط «الكهرباء» نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد.

وتستهدف «الكهرباء» إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل خلال 10 أعوام، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو.