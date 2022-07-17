«القابضة للكهرباء» تدشن مركزًا آلياً للتحكم فى الطاقة باستثمارات 460 مليون جنيه

تخطط الشركة القابضة لكهرباء مصر لتدشين مركز تحكم لتوزيع الطاقة فى نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023) لخدمة منطقتى الخانكة والعبور بمحافظة القليوبية.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن إجمالى استثمارات المركز الجديد تصل إلى 460 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه سيتم البدء فى تدشينه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأضافت أن المركز يأتى ضمن المرحلة الثانية من خطة وزارة الكهرباء لتطوير وتحديث وتدشين مراكز جديدة للتحكم فى الطاقة خلال السنوات السبع المقبلة وحتى عام 2030 بالتعاون مع الشركات الأجنبية.

ويستغرق تنفيذ المركز من 16 إلى 18 شهرًا وستكون هناك نسبة مكون محلى فيها لا تقل عن %20 إلى %40 عبر الاستعانة بالشركات المحلية لنقل الخبرات والتكنولوجيا المصنعة، على أن تتولى «شنايدر إلكتريك» الفرنسية تنفيذ المركز خلال العام المالى الجديد، بعد انتهائها من تنفيذ وتشغيل أحد المراكز فى القاهرة الجديدة الواقع فى نطاق شمال القاهرة.

ويتم تنفيذ المراكز الآلية ضمن خطط الكهرباء نحو التحول للشبكات الذكية، إضافة إلى قدرتها على المراقبة والتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمن العطل، وخفض زمن المناورة لتغيير الأحمال، وتقليل الفقد فى الشبكة.

وانتهت القابضة لكهرباء مصر من تدبير التمويل الخاص بالمركز عبر قروض أجنبية وجزء آخر عبر البنوك المحلية حصلت عليها القابضة للكهرباء، بالإضافة إلى الموارد الذاتية لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وكانت «شنايدر إلكتريك» انتهت من تدشين مركز تحكم فى منطقة القاهرة الجديدة، وبدأت إنشاء آخر فى مدينة نصر لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، ضمن المرحلة الأولى من خطة الوزارة لتدشين 4 مراكز، اثنان فى نطاق شمال القاهرة، ومثلهما فى منطقة الدقى و6 أكتوبر بنطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وقال المهندس حسام عفيفى، رئيس شركة شمال القاهرة للكهرباء – فى تصريحات لـ «المال» – إنها تخطط لضخ 100 مليون جنيه استثمارات جديدة لتركيب نحو 32 ألف عداد ذكى خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أن العدادات الجديدة ستكون جميعها من النوع الذكى بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة فى المجال بعضها فرنسى ويابانى، بالإضافة إلى الشركات الوطنية، وسيتم طرح مناقصات خلال الفترة المقبلة لتوفير تلك العدادات.

وتتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر» وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).