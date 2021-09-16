«القابضة للكهرباء» تخطط لتدشين مركز تحكم بالطاقة فى الإسماعيلية

تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر، طرح مناقصة كبرى لتنفيذ مركز تحكم للتوزيع فى مدينة الإسماعيلية خلال الأسابيع المقبلة، يتبع «القناة» لتوزيع الكهرباء. قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة، فى تصريحات، لـ«المال»، إن المركز سيخدم عددًا من المناطق الكبرى والصناعية، أهمها فى محيط القناة ومحافظة الإسماعيلية، وجزء من شبه جزيرة سيناء، إضافة إلى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة.

التكلفة تقترب من 800 مليون جنيه.. والتنفيذ خلال عامين

وأوضح أنه من المرتقب أن يتم تشغيل المركز خلال عام 2023، ضمن خطة الشركة للتوسع وتحديث شبكاتها.

وقال «السيد» إنه جارٍ تجهيز كراسة الشروط الخاصة بالمناقصة تمهيدًا لطرحها خلال الربع الأخير من العام الحالى على الشركات الأجنبية عن طريق «القابضة لكهرباء مصر»، لافتًا إلى أن تمويل تنفيذ المركز سيكون عن طريق البنوك، وجارٍ تدبيره وطرح كراسة الشروط.

وتوقع مصدر مسئول بالقابضة لكهرباء مصر لـ«المال» أن تكون التكلفة التقديرية لتدشين المركز 800 مليون جنيه، ومن المرتقب تمويلها عبر قروض من بنوك محلية، تقوم بسدادها شركة القناة لتوزيع الكهرباء.

وأكد المصدر أن تنفيذ المركز يستغرق عامين، مشيرًا إلى أن الشركة الفائزة ستتولى تنفيذ نظام تحكم رئيسى، ومبنى خاص بالمركز، إضافة إلى شبكات الوقاية والاتصالات وخلايا المعلومات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

يُذكر أن وزارة الكهرباء تستهدف إنشاء وتطوير 47 مركز تحكم جديدًا على مستوى الجمهورية، على 5 مراحل وحتى عام 2027، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار يورو، طرحت 15 مركزًا منها، فازت بها شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، وتقوم بتنفيذها على 3 مراحل.

وتكمن أهمية هذه المراكز فى أنها تراقب وتتحكم فى مكونات الشبكة الكهربائية، ما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، وتقليل زمنها، ومناورات تغيير الأحمال، إلى جانب تقليل الفقد، عبر اكتشاف المشكلة وحلها دون الإبلاغ عنها من المواطنين.

يُذكر أن «القناة» شركة مساهمة مصرية، تتبع القابضة لكهرباء مصر، وتغطى شبكتها مدن الإسماعيلية، والعاشر من رمضان، والغردقة، وشرم الشيخ، والبحر الأحمر، ومحافظات شمال وجنوب سيناء، وبورسعيد، ويصل مشتركوها إلى نحو 3.8 مليون، ويتجاوز عدد المحوّلات التابعة لها 32 ألفًا، بإجمالى عدد سكان فى نطاق عملها 16 مليون نسمة تقريبًا.