«القابضة للكهرباء» تخاطب 10 كيانات محلية وعالمية لتوريد كابلات لصالح شركات التوزيع

خاطبت الشركة القابضة لكهرباء مصر 10 كيانات محلية وعالمية لتوريد كابلات وموصلات جهد منخفض، بإجمالى أطوال تصل إلى 11.5 ألف كيلومتر، وفقًا لمصادر بوزارة الكهرباء والطاقة.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المال» أن «القابضة للكهرباء» طلبت من الشركات توريد الكميات بنفس أسعار الممارسة الأولى التي فازت بها الكيانات خلال مارس الماضي، نظرًا لاحتياج شركات توزيع الكهرباء لتلك المهمات في مشروعاتها، ضمن خططها لتطوير وتحديث وتوسعة شبكاتها.

وتوقعت المصادر أن يصل إجمالى تكلفة الكابلات المطلوب توريدها إلى أكثر من 400 مليون جنيه، بحيث يتم توريدها لصالح شركات التوزيع التابعة للقابضة لكهرباء مصر، تستلم «شمال القاهرة للكهرباء» الجزء الأكبر منها.

وتتضمن الكيانات التى خاطبتها القابضة للكهرباء كلًا من إيجيتك «السويدي إلكتريك»، و«إنيرجيا للكابلات»، و«التليفونية»، و«كابلات مصر»، و«الجيزة باور»، و«العالمية ICC»، و«مجمع مينا»، و«BICC»، و«ستيل بلاست»، وأخيرًا شركة إنكم ايجيبت.

يذكر أن وزارة الكهرباء طرحت ممارسة عبر شركة شمال القاهرة للكهرباء يناير الماضي على الشركات العاملة في القطاع لتوريد 11 ألف كيلومتر كابلات وموصلات، على أن تقوم بتوقيع العقود مع الفائزين، واستلام الكميات ثم توزيعها فيما بعد على الشركات وفقًا لاحتياجاتها.

وأضاف مصدر مسئول بإحدى الشركات الجاري التفاوض معها أن الكيانات المصنعة تعاني حاليًا مشكلات خاصة بإمكانية التوريد وفقًا للأسعار الحالية مقارنة بالسابقة، نظرًا لتحرك سعر الدولار والمحروقات، وتتضمن أيضًا المخاطر التى تواجهها، أبرزها ارتفاع سعر الطاقة عالميًا، والشحن، ومدخلات الإنتاج مثل المعادن والبلاستيك.

ونشرت «المال» فى سبتمبر الماضى أن «الكهرباء» ستطرح مناقصات وممارسات كبرى على الشركات العاملة فى السوق المصرية خلال الأسابيع المقبلة، لتوريد احتياجات الكيانات التابعة لها، وتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية، بضريبة قيمة مضافة تصل إلى %5 بدلًا من %14.

وتستهدف الشركة القابضة لكهرباء مصر إضافة قدرات جديدة تصل إلى 50 ميجاوات خلال العام المالي الجديد 2023-2022، على أن يرتفع إجمالي الطاقة المولدة إلى 219 مليار كيلو وات/ساعة، لتصل القدرات الاسمية إلى 60 ألف ميجاوات، بنسبة تطور %0.1 عن العام المالى الماضي 2021/ 2022.