«القابضة للغزل والنسيج» تنتظر 7 مليارات جنيه من «المجتمعات العمرانية» 

كشف الدكتور أحمد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أنه ينتظر تحصيل 7 مليارات جنيه من قيمة قطع الأراضى التى تم التنازل عنها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية خلال الفترة المقبلة

يذكر أنه تم الاتفاق سابقا بين الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على أن تتنازل «الأولى» عن 8 قطع أراضٍ غير مستغلة لصالح “الأخيرة”.

وأضاف «مصطفى» – فى تصريح خاص لـ «المال» – أنه تم تسليم جميع قطع الأراضى المتفق عليها لهيئة المجتمعات العمرانية بمساحات مختلفة لإعادة استغلالها بإنشاء مشروعات عقارية.

وأكد أنه سيتم استغلال الحصيلة المرتقبة فى تمويل مخطط تطوير صناعة الغزل والنسيج الذى تصل تكلفته إلى 31 مليار جنيه و الذى يتضمن عملية إعادة هيكلة شاملة للقطاع، و إنشاء أكبر مصنع فى العالم بالمحلة.

جاءت تصريحات «مصطفى» على هامش افتتاح التشغيل التجريبى لمصنع غزل 4 بالمحلة الكبرى بطاقة 15 طن يوميا أمس، بحضور وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، وعدد من قيادات الوزارة.

كان «مصطفى» قال – فى تصريحات سابقة – إن الاتفاق مع «المجتمعات العمرانية» يشمل التنازل عن 8 قطع أراضٍ كبرى، موزعة على عدة محافظات، منها الإسكندرية والقاهرة.

وأوضح أن الهيئة طالبت بتبديل بعض الأراضى التى كان متفقا عليها، وتم تسليم جميع القطع بالمساحات والقيمة، لافتا إلى أنه سيتم استغلالها بالكامل بعد انتهاء مخطط التطوير.

وقامت الشركة القابضة للغزل والنسيج من خلال مخطط التطوير بتسوية مديونيات تاريخية بقيمة 20.7 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى وقطاعى الكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب «القابضة للتشييد والتعمير»، عبر مبادلة المديونيات بقطع أراض غير مستغلة.