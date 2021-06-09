القابضة للغزل والنسيج تمنح «المجتمعات العمرانية» 8 قطع أراضٍ

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، عن توقيع اتفاق بين كل من الشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتنازل الشركة بمقتضاه عن 8 قطع أراضٍ لصالح الهيئة مقابل 10 مليارات جنيه.

وأوضح – على هامش تفقده أمس أعمال التجديد فى مصنع غزل المحلة – أن تلك الأموال تسهم فى تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة بنسبة %45 من مجمل التكلفة التى تبلغ 21 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مخطط التطوير يهدف إلى رفع القدرات الإنتاجية لشركات الغزل والنسيج من 35 ألف طن سنويا إلى 188 ألف طن، تستحوذ شركة غزل المحلة على 48 ألف طن منها.

من جانبه، قال د. أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إنها تسلمت 2 مليار جنيه من هيئة المجتمعات، ومن المنتظر أن تحصل على 4 مليارات أخرى خلال الشهر الجارى، مشيرا إلى أن باقى قيمة الأراضى تسدد خلال 6 شهور.

وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن تلك القطع موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية منها الإسكندرية والدلتا والقاهرة، لافتا إلى أن حصر تلك الأراضى ودراسة قيمتها جاء ضمن مخطط استغلال أراضى القابضة وشركاتها التابعة.

وتفقد «توفيق» أمس شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والأعمال الإنشائية لمصنع «غزل1» الجديد ، والذى يعد الأكبر من نوعه فى العالم.

ويقام «غزل 1» على مساحة 62.5 ألف متر ليضم 182 ألف مردن، بطاقة إنتاجية نحو 30 طن / يوم من الغزول الرفيعة والسميكة، وأعمال التطوير وإعادة تأهيل مصنعى 4 و6 بشركة غزل المحلة.

و تعكف وزارة قطاع الأعمال على تنفيذ منظومة شاملة لتطوير شركات الغزل والنسيج تشمل الأعمال الإنشائية وتحديث البنية لمصانع الغزل والنسيج، والتى تشمل 65 مبنى ما بين إنشاءات جديدة وترميم، بتكلفة تقديرية 7 مليارات جنيه، ومن المتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل.