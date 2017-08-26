القابضة للغزل والنسيج تخصم الحوافز من عمال المحلة

إيمان عوفأبدى عمال شركة مصر لغزل المحلة، غضبهم من قيام إدارة الشركة بخصم حوافز الشهر الماضي من رواتبهم، بحجة أنهم كانوا مضربين عن العمل.وقال أحد العمال، في تصريحات لـ"المال"، إنهم فوجئوا بقيام إدارة الشركة بخصم حافز الشهر الماضي من رواتبهم بقيمة تتراوح بين 200-500 جنيه، -كلا حسب درجته الوظيفية-

إيمان عوف

أبدى عمال شركة مصر لغزل المحلة، غضبهم من قيام إدارة الشركة بخصم حوافز الشهر الماضي من رواتبهم، بحجة أنهم كانوا مضربين عن العمل.

وقال أحد العمال، في تصريحات لـ”المال”، إنهم فوجئوا بقيام إدارة الشركة بخصم حافز الشهر الماضي من رواتبهم بقيمة تتراوح بين 200-500 جنيه، -كلا حسب درجته الوظيفية- بحجة أنهم كانوا مضربين عن العمل، ووفقًا للقانون فإنهم لا يستحقون الحصول على الحافز.

واعتبر العامل أن ذلك الإجراء بداية غير مبشرة لتنفيذ المطالب الثلاثة التي وعد بها المفوض العام للشركة، ونواب مجلس الشعب والنقابة العامة للغزل والنسيج.

وأضاف عامل آخر أن العمال فضوا إضرابهم الأسبوع الماضي لإثبات استعدادهم للعمل مقابل الحصول على حقوقهم، التي تمثلت في صرف العلاوة الاجتماعية 10%، وعلاوة استثنائية 10%، ورفع بدل الوجية، وتشكيل لجنة للترقيات، وتعيين ابناء العاملين وغيرها من المطالب، وعندما تم الاتفاق على تلبية ثلاثة منها ارتضوا وتنازلوا خشية على الشركة التي بنوها بعرقهم.

وتابع: “هناك ستة من النواب بمحافظة الغربية والنقابة العامة للغزل والنسيج قد حضروا الاتفاق وتعهدوا بتنفيذه خلال الأيام القليلة القادمة، ومن ثم فإنه لا يجوز لأي مسئول في الدولة أن ينتقد العمال إذا عادوا للإضراب مرة أخرى بعد العيد، إذا تم الحنث بالوعود التي على أساسها فضوا إضرابهم”.

كان عمال شركة مصر لغزل المحلة قد أضربوا عن العمل لمدة 15 يومًا متواصلة، لكن نواب المحلة والشرطة القابضة والنقابة العامة للغزل والنسيح قد وعدوا العمال بتنفيذ ثلاثة مطالب من مطالبهم، وهي علاوة ارتفاع الأسعار 10%، وبدل الوجبة 420، وتشكيل لجنة للترقيات.