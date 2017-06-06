القابضة للغزل تستهدف إيرادات 41 مليون جنيه

المال - خاص اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى…



المال – خاص

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، برئاسة الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للشركة عن العام المالى 2017/2018، وذلك بحضور السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واستعرض الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقرير مجلس الإدارة بشأن تقديرات بنود موازنة الشركة القابضة عن العام المالى 2017/2018، حيث تستهدف الشركة القابضة تحقيق إجمالي إيرادات بنحو 41 مليون جنيه بنسبة زيادة 3% عن المتحقق العام المالى 2015/2016، وانخفاض قيمة الخسائر المتوقعة إلى 112.7 مليون جنيه بنسبة 20.6% عن المتحقق في 2015/2016.

ووفقًا لبنود الموازنة التقديرية، تستهدف الشركات التابعة تحقيق إجمالي إيرادات عن العام المالى 2017/2018 حوالي 7.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 171.5% عن المتحقق في 2015/2016، وتراجع قيمة الخسائر المتوقعة إلى 1.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 51%.

تلى ذلك الاستماع إلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات على القوائم المالية وتقييم الأداء وملاحظات السادة أعضاء الجمعية العامة، وتعقيب مجلس إدارة الشركة القابضة على تلك الملاحظات.

وقد أشار الوزير إلى أنه للمرة الأولى منذ سنوات تستهدف الشركة القابضة تراجعا فى الخسائر السنوية المتوقعة فى الشركات التابعة لها، موجهًا إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج إلى مواصلة العمل بقوة خلال الفترة المقبلة وسرعة إنجاز وتنفيذ خطة تطوير الشركات التابعة والتى بدأت بطرح مناقصة لتطوير شركات حليج الأقطان منذ أيام، مع ضرورة ضخ دماء جديد بمجالس إدارات الشركات.