القابضة للغازات وجنوب الوادي للبترول تستحوذان على حصة تويوتا في الشركة المصرية للحفر البحري

أعلن قطاع البترول خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة المصرية للحفر البحري، اليوم الإثنين، استحواذه على نسبة الـ50% المملوكة لشركة تويوتا اليابانية وأصبح القطاع يمتلك بالكامل الحفارين البحريين القاهر 1 والقاهر 2 بعد أن ارتفعت حصة الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى 85% وجنوب الوادي القابضة للبترول إلى 15%.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول واجه تحديات غير مسبوقة بداية من عام 2011 وما تلاها من أحداث ومروراً بجائحة كورونا وماخلفته من آثار ولكنه استطاع مجابهتها بتخطيط واعى وفكر مستنير من خلال إطلاق استراتيجية متكاملة للتطوير والتحديث فى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز في مصر.

وتابع: تشهد أسعار البترول العالمية ارتفاعاً كبيراً متزامناً مع تنفيذ برنامج حفر مكثف في المياه الإقليمية المصرية ، وأصبح امتلاك الحفارين له بعد استراتيجي وبعد اقتصادي وأن هذا الإجراء يدعم خطط الإسراع بزيادة الإنتاج وتنمية مصادر الثروات الطبيعية وخاصة الغاز الطبيعي.

ولفت وزير البترول إلى أن صناعة البترول تواجه حالياً تحدياً كبيراً على إثر المتغيرات العالمية الحالية وهو ما يتطلب المزيد من تكامل الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة مع مراعاة ترشيد النفقات والتطوير المستمر فى معدلات الأداء بما يضمن استمرار الأداء المتميز وتحقيق المزيد من نتائج الأعمال الجيدة فى جميع مجالات الصناعة البترولية.

وأشاد الملا بجهود إدارة شركة الحفر البحري وكفاءة تشغيلها للحفارين وحصولها على الشهادات والتراخيص وخاصة المتعلقة بالتشغيل الآمن للحفارين، مشدداً على أن الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية لم يعد خياراً، وأنه أصبح من أساسيات العمل بقطاع البترول في ضوء ما يحققه من كفاءة فى التشغيل واستدامة فى الأعمال وحفاظ على الكوادر البشرية والمعدات والمنشآت والأصول.

من جانبهم أعرب مسئولوا شركة تويوتا اليابانية عن سعادتهم بالشراكة مع قطاع البترول المصرى والذى يحقق التزاماً كاملاً مع شركائه ويدعم نجاحهم ويفى بمستحقاتهم وفخرهم بشراكة امتدت مع قطاع البترول في شركة الحفر البحري إلى 14 عاماً حتى الآن، وأكدوا على دراسة الشركة ملفات تعاون وشراكة جديدة مع قطاع البترول فى مجالات جديدة مثل الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الهيدروجين وغيرها من مجالات التحول الطاقى.

حضر الجمعية الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” والدكتور نائل درويش رئيس شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ونوابهما والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول والمهندس ياسر صلاح رئيس شركة جاسكو والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس أسامة البقلى رئيس شركة الحفر البحري المصرية وممثلو شركة تويوتا اليابانية وممثلو الجهاز المركزى للمحاسبات.