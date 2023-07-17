«القابضة للغازات» تدرس مع محافظ بورسعيد إنشاء محطة برية لنقل مياه الصرف الصناعي لحقل «ظهر»

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الإثنين، الجلسة التشاورية للحوار المجتمعي لمناقشة دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروعات تنمية حقل ظهر ، وذلك بقاعة مسرح حقل ظهر، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، و الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ، والدكتور أشرف رمضان مساعد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس لحماية البيئة ، والكيميائي محمد عفيفي مدير عام السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ببتروبل، و المهندس علاء نوح مدير عام حقل ظهر.

وناقش اللواء عادل الغضبان ، عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تنمية حقل ظهر، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروع.

وخلال اللقاء، تم استعراض مشروع توسعات محطة المعالجة البرية بحقل ظهر ، وإمكانية إنشاء خطي أنابيب برية بطول 8 كم وقطر 6 بوصة لنقل مياه الصرف الصناعي لحقل ظهر، والتي ستساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها المحافظة.

وتطرق المحافظ عن الحديث حول التنمية التي شهدتها منطقة غرب بورسعيد، وعلى رأسها إقامة حقل ظهر، و الذي إنشىء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2016، خلال 22 شهرا والذي يعد انجازا و تطورا حقيقيا لما شهدته الدولة المصرية من تنمية خلال هذه الفترة، نتيجة الاستقرار وتوفير الأمن والأمان، والذين يعد الركائز الاساسية لتنمية المجتمعات وتطورها.

وأوضح محافظ بورسعيد الأثر المجتمعي الذي انعكس على محافظة بورسعيد وأبنائها نتيجة انشاء حقل ظهر، والذي تمثل في توفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتدريبهم وتأهليهم للعمل داخل حقل ظهر، قائلا أن ” حقل ظهر يعد مشروع عالمي وفخر لأبناء بورسعيد ومصر بأكلمها “، مشيرا إلى التوسعات التي شهدها المشروع، وإقامته على درجة عالية من التكنولوجيا، ودوره في ضخ مليارات الجنيهات للدولة المصرية .

كما استعرض محافظ بورسعيد المشروعات التي أقيمت من خلال دعم حقل ظهر، و اهمها إقامة مدرسة ظهر للتعليم الفني والتي ساهمت في تأهيل الشباب وأبناء المحافظة على أعلى مستوى لينضموا لهذا الصرح العملاق، فضلا عن إقامة مركز شباب الحي الاماراتي ووحدة طب أسرة الحي الإمارتي و الوحدة الصحية بالجرابعة والمناصرة، هذا بالإضافة للعديد من المشروعات المستقبلية.

ووجه محافظ بورسعيد رسالة للشباب بالسعي و إكتساب الخبرات العملية التي تؤهلهم لإيجاد فرص عمل في حقل ظهر، مشيرا أن المحافظة تقدم كافة الدعم للشباب من حيث التدريب والتأهيل و توفير مزيد من الوظائف ، قائلا ان بناء الاوطان يأتي بالجهد و العمل والاخلاص والأمانة، والتحول الذي شهدته منطقة غرب بورسعيد منذ عام 2016 نتيجة الاستقرار والعمل والبناء وأن القيادة السياسية حريصة على توفير الاستقرار وإيجاد مزيد من الفرص لتشغيل الشباب.

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