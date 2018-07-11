القابضة للطرق تنتهي من تنفيذ القوس الشمالي الغربي من الدائري الإقليمي

مدحت إسماعيلانتهت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري بوزارة النقل، من تنفيذ مشروع الطريق الدائري اﻹقليمى، القوس الشمالي الغربي، القطاع الخامس، من بنها إلى الباجور، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 1.250 مليار جنيه.والأعمال المستخدمة فى الطريق، شملت تم توريد رمال نظيفة وأتربة نحو 4.8 مليون م3، و278

مدحت إسماعيل

انتهت الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري بوزارة النقل، من تنفيذ مشروع الطريق الدائري اﻹقليمى، القوس الشمالي الغربي، القطاع الخامس، من بنها إلى الباجور، وبتكلفة استثمارية تصل إلى 1.250 مليار جنيه.

والأعمال المستخدمة فى الطريق، شملت تم توريد رمال نظيفة وأتربة نحو 4.8 مليون م3، و278 ألف م3 أعمال تكاسي بالدبش، إضافة إلي توريد وتركيب مواسير خرسانية أقطار مختلفة بطول 7500 متر طولي، واستخدام طبقة أساس سن 6 بكميات 275 ألف طن3، شبك جيزجريد 450 ألف م2، إضافة إلي مسطح أسلفت مكافئ 5 سم بكميات 1.14 مليون متر.

وإنشاء حواجز خرسانية 33.500 ألف طن طولي، وتطهير مواقع من الأشجار بمساحة 445 ألف م2.

ويبلغ عدد الكباري فى المشروع 9 “كوبري علوي”، و12 نفقًا، و1 بربخ، وتم استخدام 200 ألف متر2 خرسانية مسلحة، و22.5 ألف طن حديد تسليح، و55 ألف م طول خوازيق، وحوائط ساندة بطول 30 ألف متر طولي.