القابضة للطرق تعرض الشراكة على 45 ألف متر مربع

❐ رشدى: 600 مليون جنيه فروق التكلفة المباشرة فى المشروعات مدحت إسماعيل قال اللواء رشدى عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، إن شركته عرضت على الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بوزارة ا

❐ رشدى: 600 مليون جنيه فروق التكلفة المباشرة فى المشروعات

مدحت إسماعيل

قال اللواء رشدى عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل، إن شركته عرضت على الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية بوزارة النقل، وضع نموذج مناسب لاستغلال 45 ألف متر مربع بنظام الشراكة بين أحدهما، مع القابضة للطرق.

وأضاف لـ”المال” أن “القابضة للتشييد” و”المصرية للمشروعات”، لديهما خبرة كبيرة فى استغلال الأراضى وأنظمة الشراكة فى المشروعات، لافتاً إلى أن “القابضة للطرق” ستبدأ أيضا إعداد مستندات طرح المساحة المذكورة سلفاً على الشركات الخاصة، لاختيار أفضل العروض، سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.

كانت القابضة للطرق والكبارى، قد رفضت خلال الفترة الماضية بشكل نهائى عروضًا من 5 كيانات لشراء مساحة الـ 45 ألف متر مربع بعد التأكد من تدنى القيمة المالية للعروض المقدمة من تلك الكيانات مقارنة بتقييم مالى سبق أن قدمته هيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية بناء على طلب من “القابضة”، ومن ثم تبنت القابضة نظام إقامة مشروعات عبر نظم الشراكة المختلفة.

وتتوزع المساحة بواقع 24 ألف متر مربع قطعة أرض فى شارع الطيران، مملوكة لشركة الطرق الصحراوية، و21 ألف متر مربع، بمنطقة ألماظة تحت ولاية شركة النيل العامة للإنشاء والرصف.

يشار إلى أن القابضة للطرق والكبارى، تسعى خلال الفترة المقبلة، استغلال 6 قطع أراضٍ مملوكة لـ4 شركات تابعة لها، وتستهدف استغلال تلك الأصول لتوفير السيولة المالية للشركات التابعة لسداد مديونية تلك الشركات، وشراء المعدات اللازمة والمواد الخام، فضلًا عن التوسع فى المشروعات.

ويتبع الشركة القابضة للطرق والكبارى والنقل البرى، 4 شركات: “النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف”.

وتتوزع مساحات الـ6 مواقع التى تستهدف القابضة بيعها، بواقع قطعتين مملوكتين لشركة الطرق والكبارى، الأولى بواقع 46 ألف متر بعين شمس، والثانية فى نطاق مدينة الزقازيق، بمساحة 8 آلاف متر، و24 ألف متر مربع، تحت ولاية الطرق الصحراوية بشارع الطيران، و3 مواقع مملوكة لدى شركة الإنشاء والرصف، تتوزع بواقع 21 ألف متر فى منطقة ألماظة، و44 ألف متر فى محافظة قناة بنجع حمادى، و3 آلاف متر مربع فى المطرية.

وتتجاوز المديونية المتراكمة على 3 شركات تابعة لـ”لقابضة”، أكثر من 1.7 مليار جنيه.

وأشار “الرشيدي” إلى أن نسبة شركته من أعمال المرحلة الثالثة فى المشروع القومى للطرق تصل لـ%25، باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه تم توزيع المشروعات على الشركات التابعة، وبدأت التنفيذ فى يوليو الماضى.

وتبلغ حصة وزارة النقل فى المرحلة الثالثة من القومى للطرق 1150 كيلومترًا، بخلاف نصيب الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ووزارة الإسكان.

وذكر أن فارق تكلفة أسعار تنفيذ مشروعات الطرق والكبارى بعد صدور قرارات: تحرير سعر الصرف، ورفع اسعار المحروقات فى نوفمبر الماضى، حتى نهاية يوليو الماضى بلغت نحو %20، بمبلغ تتراوح قيمته 500 600 مليون جنيه، طبقاً للأعمال المنفذة فى تلك الفترة، وهى التكلفة المباشرة فقط، وتشمل السولار، والبنزين، والبيتومين، مضيفا أن الشركة تنتظر تطبيق قانون صرف تعويضات المقاولين للحصول على فارق التكلفة غير المباشرة.