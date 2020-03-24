نقل وملاحة

«القابضة للطرق» تستهدف أعمالاً بقيمة 8.4 مليار جنيه فى «2020-2021»

منها 1.4 مليار جنيه فى قطار «العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية»
مدحت إسماعيل 9:46 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20 9:46 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

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تستهدف القابضة لمشروعات الطرق والكبارى و4 شركات تابعة، تنفيذ أعمال بقيمة 8.4 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، مقارنة بنحو 6 مليارات فى العام الحالى، بحسب تصريحات مصدر مسئول بالشركة.

أضاف المصدر لـ«المال»، أنه من ضمن قائمة المشروعات تنفيذ أعمال بقيمة 1.4 مليار جنيه فى القطار الكهربائى (العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) عبارة عن 3 محطات، و2 كوبرى، بخلاف استكمال أعمال فى 8 محاور مرورية على النيل.

أشار إلى أنه من ضمن أعمال الشركة فى العام المقبل، تطوير 47 محطة لصالح السكة الحديد، وتحسين المسافة بين (بنى سويف – أسيوط)، فضلا عن تطوير مزلقانات المرحلة الثانية والرابعة بعدد 575 مزلقانًا، وتطوير ورش (أبو زعبل –أبو راضى – العباسية)، وازدواج سكة حديد (الفاو قبلى – الأقصر)، وتنفيذ خط سكة حديد «الفردان – رفح»، وتحديث محطة السكة الحديد فى شبرا الخيمة.

ذكر أن نصيب الشركة من المرحلة الثالثة فى القومى للطرق، يصل إلى 3.152 مليار جنيه، منها تنفيذ 55 كلم فى طريق أسيوط الغربى بتكلفة 1.286 مليار جنيه.

استلام 500 مليون جنيه من تعويضات فروق الأسعار

أوضح المصدر أن شركته حصلت على تعويضات بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه، من إجمالى تعويضات تقترب من مليار جنيه، خلال فترتى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى مارس 2016، حتى نهاية مايو 2017، والثانية من يونيو 2017 حتى فبراير 2018.

لفت إلى أن تأخر الصرف أثر سلبا على الشركات فى السيولة المالية، الأمر الذى أدى إلى تراكم مديونية المقاول على الشركات القابضة.

بحث استغلال 45 ألف متر بالشراكة مع القطاع الخاص

قال المصدر إن القابضة تبحث فى الوقت الحالى دراسة استغلال 45 ألف متر أراض مملوكة للشركات التابعة، موضحا أن موقع الأراضى متميز ويساعد فى إقامة وحدات سكنية فاخرة.

يشار إلى أن أصول القابضة تتوزع بواقع قطعتين مملوكتين لشركة الطرق والكبارى، الأولى بواقع 46 ألف متر بعين شمس، والثانية فى نطاق مدينة الزقازيق، بمساحة 8 آلاف متر، و24 ألف متر مربع، تحت ولاية الطرق الصحراوية بشارع الطيران، و3 مواقع مملوكة لدى شركة الإنشاء والرصف، تتوزع بواقع 21 ألف متر فى منطقة ألماظة، و44 ألف متر فى محافظة قنا بنجع حمادى، و3 آلاف متر مربع فى المطرية .

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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