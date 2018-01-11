القابضة للطرق تحصل على 100 مليون جنيه من مستحقات فروق العملة

❐ عبد الرشيد: تنفيذ مرحلة «الروبيكى العاشر من رمضان» فى القطار الكهربائى بقيمة 1.25 مليار جنيه مدحت إسماعيل قال رشدى عبد الرشيد، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، إن شركته حصلت على 100 مليون جنيه من الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، من إجمالى 300 مليون،

❐ عبد الرشيد: تنفيذ مرحلة «الروبيكى العاشر من رمضان» فى القطار الكهربائى بقيمة 1.25 مليار جنيه

مدحت إسماعيل

قال رشدى عبد الرشيد، رئيس الشركة القابضة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل، إن شركته حصلت على 100 مليون جنيه من الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، من إجمالى 300 مليون، تمثل مقابل ارتفاع تكاليف المشروعات التى تنفذها «القابضة» وشركاتها التابعة لصالح الهيئة، نتيجة تعويم سعر الصرف والفرق بين العملة المحددة فى العقد قبل وبعد التعويم.

تسبب تعويم سعر الصرف فى زيادة تكاليف المشروعات التى تنفذها الشركات بشكل عام، لا سيما أن غالبية المشاريع تتضمن مكونًا أجنبيًا يتم شراءه بالدولار، وتتولى وزارة الإنتاج الحربى مهام تحديد التعويضات الخاصة بالتوريدات العامة والمعدات الناتجة عن تعويم سعر الصرف، بينما تقوم وزارة الإسكان بتحديد التعويضات الخاصة بالأعمال الإنشائية.

أقرت الحكومة مؤخرا قانونا يسمح بتعويض شركات المقاولات والموردين عن ارتفاع تكاليف المشروعات الناتجة عن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.

أضاف رئيس القابضة لـ«المال»، أن الشركة تتنظر من باق الجهات صرف المستحقات المالية، لافتاً إلى أن شركات القابضة التابعة فى حاجة ملحة للحصول على تلك المستحقات، لشراء معدات جديدة أو تطوير الحالية، إلى جانب تنفيذ المشروعات المسندة لها.

ويتبع القابضة، 4 شركات: «النيل العامة للطرق والكبارى، والنيل العامة لإنشاء الطرق، والنيل العامة للطرق الصحراوية، والنيل العامة للإنشاء والرصف».

أوضح أن القابضة تستهدف تنفيذ مرحلة من القطار المكهرب الذى يصل مدينة السلام بالعاشر من رمضان، لافتاً إلى أنه بشكل مبدئى أسند للشركة تنفيذ المسافة من «الروبيكى حتى مدينة العاشر من رمضان»، بتكلفة من المتوقع أن تصل إلى 1.25 مليار جنيه.

أوضح أن الشركة تستهدف تنفيذ محور ديروط على النيل، الذى يجرى حالياً عمل تصميماته بطول 37 كم، وتكلفة 2.7 مليار جنيه، لافتاً إلى أن حجم أعمال «القابضة» وشركاتها التابعة فى المرحلة الثالثة من القومى للطرق، بقيمة 3 مليارات جنيه، فيما يبلغ حجم أعمال الشركة خلال العام المالى الحالى 4.5 مليار جنيه.

تنفذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، المرحلة الثالثة من المشروع والبالغ أطوال نصيب الهيئة منها 1180 كلم، وبتكلفة تصل إلى 11 مليار جنيه.