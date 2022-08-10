«القابضة للصوامع»: 35 مليون جنيه تكلفة إنشاء خط السكك الحديدية لصومعة «كوم أبو راضي»

أكد الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين وصيانة الحبوب بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين، أنه تم ربط صومعة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف بالسكك الحديدية، وذلك بقيمة 35 مليون جنيه.

وقال توفيق، فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش جولة تفقدية أمس الثلاثاء فى محافظة بنى سويف، إن خط السكك الحديدية الذى تم إنشاؤه لربط الصومعة يضم 22 عربة جرار بحمولة إجمالية 1250 طنا.

وأضاف توفيق أن نقل تلك الحمولة كان يتطلب نحو 30 سيارة نقل، مشيرا إلى أنه سيتم ربط صومعة «عرب العليقات» فى محافظة القليوبية بالسكك الحديدية خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللواء شريف باسيلي، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع، أكد خلال الجولة أمس أن وزارة التموين تستهدف إقامة 10 صوامع بمحافظات الصعيد، فى قنا وأسوان وبنى سويف والوادى الجديدة، بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى 600 ألف طن، لاستقبال القمح من «شرق العوينات»، بتكلفة تصل إلى 3 مليارات جنيه.

وأضاف باسيلى أنه سيتم تمويل المشروع بنسبة %60 من «القابضة للصوامع» و%40 عبر قرض من البنك الدولى بنحو 112 مليون دولار، وسيتم دخوله الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

كما لفت إلى أنه سيتم الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية فى محافظات المنوفية والشرقية والمنيا بتكلفة 368 مليون جنيه، بسعة 5 آلاف طن للواحدة، متوقعا دخولها إلى العمل فى موسم توريد القمح المقبل.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، قد افتتحوا أمس مكتب السجل التجارى النموذجى بمدينة بنى سويف، فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

كما تم تفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، والتى شملت «هايبر مصرية ماركت»، التابع لـ«المصرية لتجارة الجملة»، إحدى شركات وزارة التموين، بالإضافة إلى عدد من المكاتب التموينية المطورة.