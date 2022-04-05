«القابضة للصوامع والتخزين»: 65 مليون جنيه تكلفة الصومعة الحقلية فى قويسنا

قال اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين فى تصريحات لـ«المال»، إن تكلفة الصومعة الحقلية فى مركز قويسنا بمحافظة المنوفية تتراوح من 60 إلى 65 مليون جنيه، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال الإنشاءات بها، ودخولها خدمة استلام الأقماح من المزارعين خلال موسم الحصاد الذي بدأ الشهر الحالي .

باسيلى: نستهدف 5 أخرى فى الوجه البحري

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية الانتهاء من مشروع إنشاء 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية 30 الف طن قمح، بعدد 5 صوامع بالوجه البحرى وصومعة بالوجه القبلى، والذى تقوم به الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، والمنفذ للمشروع مكتب النيل الهندسى الاستشارى، وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات الهندسية والتوريدات العامة والشركة العالمية الهندسية.

وأضاف «باسيلي» أن موقع الصومعة الحقلية فى قويسنا يضم 12 مبنى، وهى المخازن، والمضخات، وغرفة الميزان، والمبنى الإدارى، والمسجد، وغرفة الأمن، وغرفة خلايا الصوامع، وغرفة التحكم، وبرج الروافع، وصومعة التفريغ، وغرفة المحولات، ونقرة استقبال القمح .

يشار إلى أن الحكومة تستهدف استلام 6 ملايين طن قمح محلى من المزارعين خلال موسم حصاد القمح المحلى 2022، والذى يبدأ فى 1 ابريل إلى 31 اغسطس القادم، مع زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 885 جنيهًا، أى بما يوازى 6 آلاف جنيه للطن الواحد .

وتابع «باسيلي» أن قرارات الحكومة الخاصة بزيادة حافز توريد القمح المحلى مشجعة جدًا، والتى تعمل على زيادة الكميات الموردة من المزارعين خلال موسم الحصاد القادم، والمستهدف أن يصل إلى 6 ملايين طن قمح.

وأوضح «باسيلي» أن موسم توريد القمح المحلى القادم سيشهد دخول 20 صومعة قطاع خاص بجانب الصوامع الحكومية فى عملية توريد القمح المحلى، مناشدًا مزارعى وموردى القمح بتوريد أكبر قدر ممكن من كميات القمح المزروعة، وذلك خلال موسم حصاد القمح، فى ظل الأوضاع التى يشهدها العالم حاليًا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية

وأوضح أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع وتخزين، و6 صوامع حقلية موزعة كالتالى 5 فى الوجه البحرى وواحدة فى الوجه القبلى، وذلك لاستلام الأقماح من المزارعين، مشيرا إلى أن أهمية الصوامع الحقلية هى قربها من الأراضى الزراعية.

وفى سياق متصل، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن مصر بحاجة لكل حبة قمح مزروعة فى مصر، نتيجة ما نشهده من الأزمة الروسية الأوكرانية، والتى أثرت بشكل واضح على جميع اقتصاديات العالم.

وأضاف «كمال»، أنه تم الانتهاء من المشروع القومى للصوامع بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 5.4 مليون طن، ولا توجد أى مشكلة فى استلام أكبر كمية قمح موردة من المزارعين خلال موسم حصاد 2022 .

وأكد «كمال» أن زيادة حافز توريد القمح المحلى بنحو 65 جنيهًا هو تشجيع للمزارع بتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح المزروع فى حيازته الزراعية ، حيث تم رفع سعر توريد الإردب إلى 885 جنيها بدلا من 820.

يشار الى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين أصدر قرار بأن كل منتج للقمح فى موسم 2022 أن يسلم إلى جهات التسويق الحكومية، 12 إردبا عن كل فدان كحد أدنى، حسب الحياة الزراعية، وبدرجة نقاوة لا تقل عن %22.5 قيراط، وفى حال قيام أصحاب المزارع الكبيرة، 25 فدانا فأكثر، بتسليم كمية من محصول قمح هذا العام لا تقل عن %90 من الإنتاج، يتم صرف الأسمدة مدعمة لهم للمحاصيل الصيفية، مع حرمان المخالفين من التسليم من الأسمدة أو الدعم الذى يقدمه البنك الزراعى.

وأوضح «كمال» أنه سيتم تطبيق قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 على كل من يخالف هذا القرار، وهم الأطراف البائع والمشترى والوسيط والممول، مع مصادرة الكميات والآلات المستخدمة فى نقل القمح.

محمد مجدى