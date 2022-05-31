القابضة للصوامع والتخزين: 5 مراكب أقماح تصل في يونيو من روسيا وأوكرانيا وبلغاريا (فيديو)

كشف الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع و التخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه منتظر وصول 5 مراكب محملة بالأقماح المستوردة من 3 دول وذلك بداية من الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد.

وأوضح أن المركب الأول من بلغاريا بحمولة تزن 55 ألف طن ، ومركب بحمولة 63 ألف طن من روسيا ، و4 بواخر من فرنسا زنة المركب الواحدة 63 ألف طن قمح.

وأضاف توفيق أنه تم تحميل مركب أوكراني بالقمح وحاليا في الموانئ الرومانية في طريقه إلى مصر، ويوجد مركب أخرى تابعة للهيئة العامة للسلع التموينية مازالت متواجدة في الموانئ الأوكرانية.

وأشار توفيق إلى أنه لن يوجد نقص في أي سلعة أو عنصر غذائي، وكل المخابز ملتزمة بإنتاج الحصص اليومية من الخبز كما هو معتاد.

وأكد توفيق أن من يشتري القمح بسعر ألف جنيه يخون بلده، لأنه من غير الطبيعي أن يشتريه بهذا المبلغ ويورده للصوامع بأقل من 900 جنيه، وهنا يلجأ لبيعه لبعض ضعاف النفوس من أصحاب الصوامع ، و يتم رصدهم من قبل مباحث التموين.

وأوضح توفيق أن توريد القمح المحلي من المزارعين يسير بشكل جيد وتم توريد ما يزيد عن 3 ملايين طن قمح محلي حتي الآن، كما أن الشرقية من المحافظات الأكثر توريدًا للقمح على مستوى الجمهورية، حيث وردت 569 ألف طن.

وأشار توفيق الي أن محافظة المنيا في المركز الثاني بنحو 399 ألف طن، ثم محافظة البحيرة بنحو 329 ألف طن قمح، كما أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي أكثر من 4 اشهر .