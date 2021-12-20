«القابضة للصوامع والتخزين» تستهدف إقامة صومعتين حقليتين فى المنوفية

قامت «المال» بجولة تفقدية على موقع الشونة الترابية والتى يتم تحويلها إلى صومعة حقلية والمستهدف إقامتها فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية والتى تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتقوم بأعمال تطويرها الشركة القابضة للصوامع والتخزين ضمن الخطة القومية لإنشاء 60 صومعة حقلية جديدة لزيادة السعة التخزينية للقمح خلال الفترة المقبلة.

قال المهندس صلاح عبدالجواد، مدير مشروع الصوامع الحقلية بالشركة المصرية القابضة الصوامع، لـ«المال» إن الشركة تقوم بتنفيذ مشروع الصوامع الحلقية فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أنه يتم حالياً تنفيذ مشروع الصومعة الحقلية بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية ومستهدف إقامة صومعة أخرى.

وأضاف عبدالجواد أن صومعة قويسنا مقامة على مساحة 9500 متر مربع بعدد 4 خلايا بسعة إجمالية 5 آلاف طن، ومستهدف الانتهاء من التنفيذ خلال 4 أشهر لتنضم إلى موسم حصاد القمح القادم 2022.

من جهته، قال المهندس نبيل هيكل، رئيس الشركة العالمية للهندسة والمقاولات المنفذة لمشروع الصومعة الحقلية بقويسنا فى محافظة المنوفية، إن تلك الصومعة كانت شونة ترابية ويتم العمل على تحويلها إلى صومعة حقلية، إضافة إلى شونة ترابية أخرى مستهدف إقامتها فى مدينة تلا، موضحاً أن التكلفة المالية الإجمالية سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من تحويل الشون الترابية إلى صوامع حقلية.

وأضاف هيكل أن تلك الصومعة سيتم استخدامها كنقطة تجميع، والتى تقوم بتجميع المحصول من المزارعين على أن تقوم بنقلها إلى الصوامع الرئيسية توفيرا للوقت والتكلفة، مشيرا إلى أن تلك الصوامع تعمل على الحد من هادر التخزين بالشون الترابية والذى كان يصل إلى أكثر من %10.

بينما قال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة المنوفية، إن عدد الصوامع الرئيسية يصل إلى 6 وتعمل على توفير طاقات تخزينية تصل إلى 160 ألف طن وهى تزيد عن الكميات المنتجة خلال الموسم والتى تصل إلى ما يقرب من 140 ألف طن قمح سنويا.

كان اللواء شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، قال فى تصريحات سابقة إن السعة التخزينية لكل صومعة حقلية تبلغ 5 آلاف طن، كما أن السعة التخزينية لجميع الصوامع على مستوى الجمهورية 3.4 تبلغ مليون طن للقمح المحلى والمستورد، مع الشون المتطورة تكون السعة التخزينية 4.5 إلى 5 ملايين طن قمح.

وأضاف باسيلى أن جميعها يعمل بتكنولوجيا عالية الدقة والجودة، وقريبة من مناطق زراعة القمح لتسهيل عملية التخزين وتقليل كميات الهدر، كما أنه يتم استلام القمح المحلى من المزارعين فى أكثر من 450 نقطة تخزينية.

المنوفية- محمد مجدى