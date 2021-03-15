اقتصاد وأسواق

«القابضة للصوامع»: مستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بإجمالى سعات تخزينية 300 ألف طن

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى صومعة برقاش بالجيزة بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى
محمد مجدي 12:34 م, الأثنين, 15 مارس 21 12:34 م, الأثنين, 15 مارس 21

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قال اللواء توفيق الشال عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين خلال كلمته فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بصومعة برقاش بالجيزة، إن أحدث الصوامع التى دخلت الخدمة أخيرا برقاش الجيزة وصان الحجر الشرقية وطنطا، ويتم تنفيذ صوامع حقلية فى الأماكن التى تحتاج إلى زيادة حجم السعات التخزينية مثل صومعة طهطا إلى 90 ألف طن بدلا من 60 ألفا حاليا.

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وقال الشال، إنه خلال الفترة الحالية مستهدف إنشاء 60 صومعة حقلية بسعة 300 ألف طن إجمالى بسعة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الحقلية الواحدة.

وأكد اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أن السعة التخزينية للقمح فى مصر كانت 1.6 مليون طن فى عام 2016 ، وحاليا وصلت إلى 3.4 مليون طن وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والجهات الحكومية.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن فى صومعة برقاش بالجيزة بحضور كل من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وممثلى الإمارات العربية المتحدة والدنمارك والأردن واليمن.

وقال باسيلى خلال كلمته فى المؤتمر، إنه تم تأسيس المركز الإقليمى لتكنولوجيا التخزين وتداول وصناعة الحبوب ويعد الأول من نوعه فى مصر والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع الإمارات العربية المتحدة وشركة المقاولون العرب وشركة كمبريا جرين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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