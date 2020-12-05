اقتصاد وأسواق

القابضة للصوامع: صومعة أبو صوير رقم 44 في الشركة

المشروع مساحته 20 ألف متر، وتم المحاولة على قدر الإمكان الحفاظ على سهولة الدخول للصومعة
محمد مجدي 12:04 م, السبت, 5 ديسمبر 20 12:04 م, السبت, 5 ديسمبر 20

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قال اللواء شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية في المشروع القومي للصوامع، والذي يعمل على توفير احتياطي استراتيجي من القمح والذي يتم استخدامه في إنتاج الخبز المدعم.

وأضاف اللواء توفيق الشال نائب رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين، خلال تفقد صومعة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية إن رقم صومعة أبو صوير في قائمة الصوامع التابعة للشركة هي 44.

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وتابع أن المشروع مساحته 20 ألف متر، وتم المحاولة على قدر الإمكان الحفاظ على سهولة الدخول للصومعة وذلك بالتنسيق مع المكتب الهندسي الاستشاري.

وأكد الشال، أن محافظة الشرقية تعد من أكبر المحافظات التي تنتج القمح المحلي كما يوجد نحو 120 ألف طن موزعة في 3 صوامع بمناطق أبو صوير الإسماعيلية والقنطرة وذلك لخدمة القمح المحلي في الشرقية.

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وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته أن المحافظة يوجد بها 250 مخبزًا بلديًا تخدم 900 ألف مواطن مقيدين على 300 ألف بطاقة تموينية، كما يتم إمداد المخابز البلدية المدعمة بالغاز الطبيعي مع تكثيف الرقابة على الأسواق.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التموين والوفد المرافق له صومعة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية وسيتوجه بعد ذلك إلى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية لتفقد صومعة الصالحية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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