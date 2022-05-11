القابضة للصوامع: سعر توريد القمح يشجع على زيادة الكميات الموردة من المزارعين

أكد الدكتور ياسر توفيق رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، على أن موسم حصاد القمح هذا العام مثمر ومبشر جداً ، كما أن سعر توريد القمح يشجع على زيادة الكميات الموردة من المزارعين .

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج مساء دي أم سي على فضائية دي أم سي أنه تم استلام مليون و200 ألف طن حتى اليوم الاربعاء.

يذكر أن موسم توريد القمح المحلي بدء في أول ابريل الماضي و يستمر حتي نهاية شهر أغسطس القادم .

وأضاف توفيق ان موسم توريد القمح الحالي قد تتجاوز الكميات الموردة حاجز 4.5 مليون طن ، و قد يتم الوصول إلي 5 ملايين طن قمح محلي .

وأوضح توفيق أن حجم الكميات التي تم تسليمها من المزارعين للدولة تدل على وجود قناعة ورضا من الموردين بالأسعار المحددة من الدولة والحوافز التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منح حافز إضافي للمزارعين عن السعر المعلن بقيمة 65 جنيه.

وشدد رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة للصوامع، على أن هناك وعى وإرادة لدى المزارع المصرى الذى أصبح يؤدى دوره في دعم ومساندة الدولة.

وكانت الحكومة أعلنت في ابريل الماضي أن حافز مالي بقيمة 65 جنيه يضاف الي سعر توريد اردب القمح المحلي و ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022 .

و يتم توريد القمح المحلي من خلال المزارعين والموردين خلال الموسم الجاري بأسعار 865 جنيه للاردب درجة نضافة 22.5 قيراط ، و 875 جنيه للاردب درجة نضافة 23 قيراط ، و 885 جنيه للاردب درجة نضافة 23.5 قيراط .

كما أن سعر طن القمح العالمي قفز بشكل كبير ليصل الي ما يقرب من 840 دولار و ذلك بعد قرار الهند وقف تصدير القمح نتيجة توفيره للسوق المحلي لديها .